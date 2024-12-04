Центр реставрации на базе Нацмузея появится в Казахстане

Фото: пресс-служба МКИ РК

На базе Нацмузея создадут Центр реставрации с участием итальянских экспертов для сохранения национального наследия Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с делегацией Италии в составе директора Центрального института реставрации Министерства культуры Италии Олива Луиджи, посла Италии в РК Альберти Марко, а также представителей культурных и образовательных учреждений Италии.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области культуры и возможность обмена опытом в вопросах сохранения культурного наследия. В частности, речь шла о создании Центра реставрации на базе Нацмузея РК.

Министр отметила, что этот Центр станет ключевым направлением сотрудничества, способствующим развитию реставрационной деятельности и сохранению национального наследия.

Аида Балаева подчеркнула важность обмена знаниями в этой сфере, отметив, что итальянский опыт может значительно способствовать развитию музейного дела, особенно в области реставрации.

«На сегодня отношения между Казахстаном и Италией вышли на новый высокий уровень. Выражаю признательность за совместную работу, которая демонстрирует прочные связи наших стран. Одним из ключевых направлений нашего сотрудничества является создание Центра реставрации на базе Национального музея РК. Мы рассматриваем это как важный шаг в развитии реставрационной деятельности. Реставрация важна для нас по всем направлениям. Для успешного функционирования Центра, необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу. Национальный музей должен стать центром практических навыков. В музее есть интересные артефакты и экспонаты, которые, безусловно, требуют реставрационных работ. Мы стремимся к тому, чтобы этим занимались профессиональные специалисты, которые смогут передавать свой опыт ученикам. Ваши знания и советы окажут важное влияние на развитие музейного дела в Казахстане. Хочу поблагодарить вас за искренний интерес и желание помочь Казахстану в этом направлении. Я надеюсь, что этот проект станет очередной страницей нашей общей истории», – сказала Аида Балаева.

В рамках обсуждения также была рассмотрена возможность разработки программ, включающих теоретическую и практическую подготовку казахстанских специалистов.

Особое внимание уделено обучению казахстанских реставраторов на базе итальянских центров, что позволит организовать обмен опытом и стажировки. Луиджи Олива представил достижения Италии в области реставрации и выразил готовность к сотрудничеству в подготовке казахстанских специалистов.

«Мы хотели бы развивать разные направления и тесно сотрудничать с Казахстаном. Центральный институт реставрации в Италии существует уже 80 лет. В Казахстане необходимо создать полностью оборудованный центр реставрации. Мы посетили Национальный музей и лаборатории. Ознакомились со службой консервации и реставрации, посмотрели мастерские и экспозицию музея. Важно отметить, что у вас очень просторные помещения, что является большим преимуществом для работы. Мы всегда готовы помочь развивать эту отрасль, организовать курсы и практики, а также внедрять новые технологии и методы», – подытожил он.

Аида Балаева и Олива Луиджи выразили уверенность, что совместное сотрудничество принесет долгосрочные результаты и станет важным вкладом в укреплении дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Италией.