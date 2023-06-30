Центр тяжести должен сместиться в регионы

Впечатляющая статистика

Состоявшиеся в апреле этого года выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней существенно обновили состав представительных органов. Электоральные кампании проходили в условиях серьезно возросшей политической конкуренции: в борьбу за голоса избирателей включились не только новые партии, но и самовыдвиженцы, получившие возможность баллотироваться по одномандатным территориальным округам.

Все это делает результаты, с которыми «Amanat» завершила выборы, особенно ценными. Представители партии заняли большинство мест как в Мажилисе, так и в маслихатах. Статистика по последним особенно впечатляющая: из более чем 3,4 тыс. мест в маслихатах всех уровней 76,9% заняты аманатовцами – это 2 627 депутатов.

И большинство из них собралось в Астане на первый республиканский Форум депутатов маслихатов всех уровней «Amanat», чтобы обсудить актуальные вопросы регионального развития в контексте реализации реформ Главы государства, а также вопросы повышения эффективности деятельности и расширения полномочий маслихатов.

Открыло форум пленарное заседание с участием председателя Мажилиса Парламента, председателя партии Ерлана Кошанова, Премьер-министра Алихана Смаилова, Государственного советника Ерлана Карина.

Авторитет партии – это авторитет депутатов

Приветствуя участников форума, Ерлан Кошанов подчеркнул, что нынешнее мероприятие имеет особое значение.

– В Казахстане реализованы системные политические реформы. Они трансформируют институты власти. Для дальнейшего прогресса важна сопричастность каждого. Пришло время передать импульс перемен в каждую семью, коллектив, сообщество. Находясь в центре общественно-политических процессов, аманатовцы должны стать проводниками позитивных изменений. «Amanat» начал содержательные перемены с себя. Поэтому депутаты должны подавать пример ответственного гражданина. «Добросовестность и ответственность» должны быть неизменными принципами в нашей работе, – подчеркнул лидер партии.

Он напомнил, что на прошедшем недавно втором заседании Национального курултая в Туркестане Президент Касым-Жомарт Токаев сделал особый акцент на том, что Справедливый Казахстан смогут построить только ответственные граждане. И у «Amanat» в продвижении этих ценностей особая роль, поскольку партия представляет собой большую политическую силу, в ее рядах находятся около 800 тыс. членов, представительства есть во всех регионах, она всегда находится в гуще событий и всегда с народом.

– Сейчас идет перенастройка всей системы управления. Ядром этих процессов являются политические институты. За последний год «Amanat» участвовал в трех кампаниях – президентские и парламентские выборы, конституционный референдум. При этом не просто участвовал, а выступал движущей силой. Это и есть показатель институциональной устойчивости нашей партии. «Amanat» доказал, что партийная вертикаль работает, а самой партии доверяют, – заявил Ерлан Кошанов.

Председатель партии подчеркнул, что сейчас важно дать возможность депутатам маслихатов в полной мере подключиться к партийной вертикали, пользоваться ее ресурсами и возможностями, встроиться в выработку и принятие решений. Партия, по его словам, должна обеспечивать сцепку, выполнять организационную и координирующую роль.

– В целом, считаю, что кадровый резерв на следующих выборах следует формировать в первую очередь из депутатов маслихатов – деятельных, честных, сопричастных, пользующихся доверием и авторитетом у населения. Таких депутатов мы должны продвигать в вышестоящие маслихаты, в акимы городов и районов, в Мажилис. Именно они должны вести партию на выборах, быть локомотивами на разных уровнях. Аппарат партии должен на системной основе заниматься продвижением достойных кандидатов. Депутаты должны опираться на партию как на институциональную основу своей деятельности, – сказал Ерлан Кошанов.

Говоря о роли партийных фракций, он в первую очередь подчеркнул, что внутри партии всегда необходимо сохранять единство, общее понимание целей и ответственности перед избирателями. Дискуссии и конструктивные обсуждения вопросов и решений должны присутствовать, но именно для того, чтобы в конечном итоге сформировать оптимальную общую политическую позицию.

Лидер партии также подчеркнул, что будет усиливаться связь между Мажилисом и маслихатами. В частности, он отметил, что на обсуждение в региональных фракциях будут выноситься поступающие в палату законопроекты. Депутаты местных представительных органов будут приглашаться на парламентские площадки.

Кроме того, Ерлан Кошанов упомянул, что среди партийцев на местах (в том числе депутатов маслихатов) есть запрос на организацию стажировок в центральном аппарате. С трибуны форума он поручил партийной Академии политического менеджмента заняться проработкой этого вопроса.

– Не менее актуальный вопрос – взаимодействие маслихатов с акиматами, – продолжил председатель партии. – Президент не раз подчеркивал, что решения должны приниматься на местах, ближе к людям и их запросам. Центр тяжести должен сместиться в регионы. Поэтому депутатам-аманатовцам важно выстроить эффективное взаимодействие с акиматами. От этого напрямую зависит реализация предвыборных программ, а значит, и доверие. Напомню, депутаты маслихатов обладают широкими полномочиями влиять на развитие регионов. Маслихаты наряду с акиматами несут ответственность за качество жизни. Отчеты перед маслихатами, утверждение программ и бюджетов не должны быть формальными. На местном уровне нужны дискуссии. В них депутаты могут отстаивать интересы своих избирателей... Мы все должны быть критичны, но не поддаваться вирусу популизма. Акиматы и маслихаты не конкуренты и не оппоненты, а партнеры, – подчеркнул он.

В целом он обратил внимание, что сейчас закладываются новые традиции управления – как на государственном уровне, так и на местном. Ерлан Кошанов напомнил, что недавно в Мажилис поступил проект закона «О местном самоуправлении», который был раскритикован. Он предложил депутатам всех уровней начать работу над альтернативной версией законопроекта, который будет соответствовать актуальным поручениям Главы государства.

«Amanat», как напомнил Ерлан Кошанов, всегда была и остается партией реальных дел, которая не только выполняет предвыборные обещания, но и всегда включается в решение актуальных проблем своих избирателей.

– Все наши обещания сведены в одной республиканской и 20 региональных дорожных картах. В них нашли отражение актуальные вопросы каждого региона, каждого населенного пункта, каждой семьи. За каждым пунктом закреплен конкретный депутат Мажилиса и маслихата. Впереди – огромная работа. И мы понимаем, что от этой работы будет зависеть поддержка избирателей на следующих выборах. Во время электоральной кампании авторитет и сила партии работал на каждого из вас. Сегодня пришло время каждому депутату поработать на авторитет партии, – обратился Ерлан Кошанов к участникам форума.

Экономические аспекты

Премьер-министр Алихан Смаилов в своем выступлении рассказал участникам пленарного заседания форума о динамике социально-экономического развития Казахстана.

По его словам, на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям и вышла на путь устойчивого развития. В частности, по итогам прошлого года ее рост составил 3,3%. При этом количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27%, а доля МСБ в экономике в целом – с 33% до 36,5%. Численность занятых в этом секторе выросла на 18% до 4,1 млн человек.

– Принимаемые в этом году меры позволили обеспечить стабильное развитие экономики. За 5 месяцев реальный рост валового внутреннего продукта составил 4,5%. Положительная динамика формируется по всем основным направлениям, – рассказал Алихан Смаилов. – Экономический рост напрямую связан с инвестициями. Реальный их объем в основной капитал за 5 месяцев увеличился на 17,2%. В этом году мы ожидаем рост экономики на уровне 4,5-5%, а в среднесрочной перспективе – не менее 6%.

При этом Премьер-министр подчеркнул, что одной из основных задач Правительства и местных исполнительных органов является стабилизация цен на продукты. Для этого сегодня реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции, предусматривающий заключение форвардных контрактов с сельхозпроизводителями, активную работу стабилизационных продовольственных фондов, строительство овощехранилищ, антимонопольное и внешнеторговое регулирование и так далее.

В результате принятых мер, по его словам, в мае текущего года годовая инфляция замедлилась с 21 до 15,9%. Вместе с тем перед Правительством стоит задача уменьшить ее в два раза до конца года.

Глава Правительства также остановился на реализации проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты», на который в этом году будет выделено 100 млрд тенге.

– Проект охватит более 1 миллиона сельских жителей за 7 лет. В целом на это будет предусмотрен 1 триллион тенге. В агропромышленном комплексе реализуется около 300 проектов на сумму 536 миллиардов тенге. Объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в этом году увеличен до 140 миллиардов тенге. Льготное кредитование сельскохозяйственной техники достигло 145 миллиардов тенге, – проинформировал он.

Также он подчеркнул, что основой работы Правительства является реализация предвыборной платформы Главы государства и программы партии «Amanat».

– Эффективная реализация этих программных документов позволит повысить уровень жизни населения. У нас есть все необходимые ресурсы для достижения поставленных целей. Это также требует активного участия маслихатов, – отметил Алихан Смаилов.

Единое понимание перспектив

Государственный советник Ерлан Карин в первую очередь напомнил о реформах, которые были проведены в Казахстане Президентом Касым-Жомартом Токаевым и которые заложили основы новой политической культуры. Более того, по его словам, наша страна задала определенный тренд в регионе – это тренд институциональных реформ и системной модернизации.

Отражением обновленной конфигурации политической системы, по его словам, стали итоги парламентских выборов, которые прошли в новых политических условиях при многократно возросшей конкуренции. В Мажилис вошло шесть партий (в том числе оппозиционная), половина из которых впервые стали парламентскими. Состав палаты стал более инклюзивным. В Парламент пришло много новых лиц.

– Когда экспертное сообщество говорит о новом, более плюралистичном составе Парламента, честно говоря, упускается из виду, что значительно изменилась и политическая палитра в маслихатах. Там также появилось много новых молодых лиц. Все это задает новые стандарты межпартийного и межфракционного взаимодействия, что в корне меняет характер работы всех партий и в регионах, – подчеркнул Госсоветник.

В обновленной политической системе на региональном уровне маслихаты играют очень значимую роль, отметил Ерлан Карин. Так, введен новый институт – председателя маслихата. Расширяется бюджетная самостоятельность регионов. Депутаты маслихатов фактически избирают акима области и города республиканского значения из предложенных Президентом кандидатур. В целом, состав маслихатов стал более сбалансированным, отражает более широкий спектр интересов различных социальных слоев населения.

В соответствии с логикой реформ одним из ключевых принципов является равноудаленность Президента от всех политических сил. Вместе с тем взаимодействие и развитие конструктивного диалога поддерживается со всеми политическими партиями.

Форум депутатов маслихатов партии «Amanat» Госсоветник назвал особым общественно-политическим событием: на нем представлены три четверти всего депутатского корпуса маслихатов всех уровней республики. И проведение такого мероприятия весьма своевременно.

На прошедшем недавно втором заседании Национального курултая в Туркестане Глава государства выступил с программной речью о перспективах духовно-нравственного развития нашего общества в предстоящий период. Как отметили эксперты, Туркестанскую речь можно назвать идеологическим посланием. В этой связи Ерлан Карин обратил внимание участников форума на ряд концептуальных месседжей.

В первую очередь он обратил внимание на логику президентских реформ, каждый новый виток которых нацелен на повышение устойчивости политической системы, укрепление институтов власти.

– Сильные политические институты – это опора государственности, – подчеркнул Ерлан Карин.

Следующий аспект – общественная консолидация. Участие в проведении необходимых для будущего страны преобразований должно принимать все общество, и, как отметил Государственный советник, реализация реформ и результаты выборных кампаний показали, что сегодня у общества и власти – единое понимание перспектив развития страны.

Однако для того, чтобы все цели реформ были достигнуты, чтобы осуществился переход к новому качеству государства и общества, необходимы ценностные изменения.

– Мы стремимся к созданию нового облика страны – справедливого, инклюзивного, открытого. Но чтобы это осуществить, нужно понимание необходимости перемен и в самом обществе, у самих граждан. Для этого следует формировать ответственную политическую культуру. Нам предстоит очень большая, долгая работа по формированию новой системы ценностей. Как сказал Президент, абсолютно невозможно искусственно внедрить систему ценностей специальным указом или законом. Она формируется естественным путем в ходе совместного поиска решений обществом и государством. Мы можем только обозначить какие-то приоритеты, идеологемы. Но само формирование нового качества нации происходит постепенно и последовательно. Поэтому Президент постоянно подчеркивает, что необходимо синхронизировать реформы: в политике, экономике, идеологии. В итоге, укрепив государственные институты, усилив консолидацию общества, сформировав новое качество нации, наша страна обретет необходимый запас прочности и устойчивости в непростых условиях мировой турбулентности, – отметил Ерлан Карин.

По словам Ерлана Карина, президентские инициативы, изложенные в его Туркестанской речи, рассчитаны на долгосрочную перспективу и задают новую общенациональную повестку, которая в то же время определяет конкретное содержание идеологической работы в регионах страны.

Поэтому реализация всех направлений президентской программы формирования нового качества нации в той или иной степени касается именно местной представительной власти. Обращаясь к участникам форума, он подчеркнул, что депутаты маслихатов являются проводниками реформ, и от них во многом зависит динамика перемен.

– Хочу обратить внимание на еще один момент. Некоторые партии в силу, может быть, своей или незрелости, или излишней амбициозности иногда говорят, что какими-то вопросами они не будут заниматься, потому что ими уже занимается какая-то другая партия. Мне кажется, что это совершенно неправильный подход. В своей стране не бывает чужих проблем, чужих повесток. У нас всех есть общие задачи, и все партии, не разделяясь по идеологиям и платформам, по мере возможностей должны объединять свои усилия в их решении. Недавно встречался с некоторыми общественниками, в том числе представителями разных партий, мы обсуждали вопросы борьбы с синтетическими наркотиками, и мои собеседники сказали: «Эти вопросы поднимает другая партия, а у нас есть своя повестка». Это вызывает недоумение – почему? Это проблема, которая касается всех, всего общества. И в решении таких проблем партии, напротив, должны объединяться, консолидировать усилия. «Amanat» как зрелая и ответственная партия в этом плане подает хороший пример, показывая, что, наоборот, нужно объединять усилия, ресурсы, – отметил Ерлан Карин.

Проводники народных чаяний

Депутаты маслихатов и Мажилиса, выступившие на пленарном заседании, говорили о конкретных направлениях работы депутатского корпуса партии «Amanat».

Так, депутат маслихата области Абай Шагангуль Жанаева напомнила о недавней трагедии, ставшей горем для всей страны – страшных пожарах, унесших жизни людей. Она подчеркнула, что это обнажило ряд острых проблем, требующих незамедлительного решения – это слабость материально-технической базы служб пожаротушения, низкий уровень заработной платы специалистов, отсутствие алгоритмов по профилактике пожаров, неудовлетворительное качество работы компетентных органов...

Вместе с тем она обратила внимание на то, что в такие сложные для страны периоды партия «Amanat» показывает себя с лучшей стороны.

– Во время недавнего пожара в Абайской области непосредственно на месте работали более 500 волонтеров «Жастар рухы». Они помогали людям, кормили пожарных, расчищали завалы. Это наглядный показатель того, что партия «Amanat» – ответственная политическая сила, – сказала она.

Говоря о приоритетах работы, Шагангуль Жанаева также особый акцент сделала на решении вопросов молодежи, в особенности – сельской, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни, а возрождали аул и имели там достойные условия для труда, досуга, самореализации.

Депутат Карагандинского областного маслихата Евгений Буслаев, подчеркнув, что основная миссия народных избранников – выражать волю населения, представлять и защищать интересы жителей, поднял актуальный для шахтеров вопрос раннего выхода на пенсию.

– Как председатель шахтерского профсоюза заверяю, что абсолютно на каждой встрече с горняками звучит один и тот же вопрос: «Когда же снизят пенсионный возраст?!» Просто представьте, по оценке медиков, человек, отработавший в шахте более 20–30 лет, в 60 лет стопроцентно будет профбольным. По мировым стандартам на таких производствах должны работать не более 13 лет, – озвучил проблему Евгений Буслаев.

Как отметил Ерлан Кошанов, пожелания шахтеров о снижении пенсионного возраста у партии и Мажилиса находятся в фокусе внимания, и совместно с Правительством идет работа над поиском приемлемого решения.

Депутат Жанаозенского городского маслихата Аскар Ногаев поднял наболевшие проблемы нефтяного края, которых немало: высокий уровень безработицы и социальных проблем, изношенность жилого фонда и инфраструктуры, нехватка детских садов, отсутствие культурных и досуговых учреждений. Есть проблемы с питьевой водой, электроэнергией, часто возникает дефицит газа. В особом внимании нуждается молодежная политика.

Аскар Ногаев отметил, что жанаозенские партийцы активно работают с населением, в частности, всегда принимают участие в разрешении трудовых споров, которые особенно часто происходят в нефтегазовой отрасли.

Депутат маслихата Алматы Асия Аканова обратила внимание на то, что многие инициативы, о которых отчитываются министры и акимы, реализуются в рамках предвыборных программ партии «Amanat».

– Депутаты маслихатов не должны ограничиваться только предвыборными программами. Важно постоянно держать руку на пульсе, решать текущие острые вопросы, и даже больше – надо думать на опережение. Быть не реактивным инструментом в решении проблем – то есть не просто реагировать на то, что уже случилось, а быть проактивными – предупреждать и предугадывать возникновение проблем. Мы регулярно встречаемся с избирателями, проводим личные приемы и благодаря этому получаем информацию из первых рук, знаем о конкретных нуждах людей, – отметила Асия Аканова.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров напомнил о том, что недавно был принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». За прошедшие годы у народа и государства были украдены и выведены за рубеж миллиарды долларов. Партия «Amanat», по его мнению, должна принять самое активное и системное участие в работе по возврату похищенных средств и направлению их на нужды страны и народа.

Подводя итоги пленарного заседания, председатель «Amanat» Ерлан Кошанов подчеркнул, что цели партийцев ясны – осуществление всех реформ, начатых Главой государства. И форум показал, что на всех уровнях есть общее понимание и единство.

– Этот форум особенно важен для депутатов, приехавших из регионов. Он специально организован для вас. И, я думаю, он должен стать традиционным – его стоит проводить регулярно, раз в год или два, – предложил лидер партии.

После пленарного заседания форум продолжился на панельных сессиях, на которых для депутатов маслихатов были организованы обучающие семинары с участием профильных министров.