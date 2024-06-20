Центральная Азия: гравитация доверия

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК совместно с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Фондом им. Фридриха Эберта провели в Астане VII Центрально-Азиатский­ экспертный форум.

Руководители крупнейших «мозговых центров» стран региона, эксперты Казах­стана, Узбекистана, Таджикистана,­ Кыргызстана и Туркменистана традиционно встречаются на данной площадке в преддверии очередной Консультативной встречи глав государств ЦА (в этом году она пройдет в августе в Астане), чтобы обсудить актуальные вопросы региональной кооперации. Форум этого года был посвящен итогам первого цикла работы механизма консультативных встреч и приоритетам нового этапа интеграции.

Как отметил директор КИСИ Еркин Тукумов, в этом году консультативные встречи глав государств ЦА выходят на новый цикл: первая встреча была проведена в Астане в 2018 году, аналогичные саммиты последовательно проходили в каждой из стран региона, и теперь эстафету вновь приняла казахстанская столица. Формат показал устойчивость и эффективность. Самое главное, как подчеркнул спикер, – укреп­ление сотрудничества в Центральной Азии это не «дружба против кого-то», не альянс и не блок. Это созидательная кооперация, которая приносит пользу как непосредственно «пятерке», так и государст­вам, с которыми регион соседствует и сотрудничает.

– Этот месседж важен для того, чтобы наше стремление к интеграции было правильно интерпретировано, – акцентировал Еркин Тукумов. – Мы видим, что за последние годы сотрудничество наших стран вышло на качественно новый уровень. В экономике значительно повысился уровень взаимной торговли, растет ВВП наших стран. За последние 10 лет внутрирегиональная торговля увеличилась в 2,5 раза, достигла почти 11 миллиардов долларов, и это только начало. Учитывая объем рынка региона, есть куда стремиться, – отметил он.

В целом странам региона важно понимать векторы развития Центральной Азии на ближайшие годы и даже десятилетия. Есть ряд общих вопросов, которые требуют постоянного внимания, консолидированных решений и усилий, – это и не теряющая актуальности тема водных ресурсов, энергетика, развитие транспортных коридоров, отношения с Афганистаном, развитие торговли, решение проблем региональной безопасности (в том числе борьба с терроризмом и наркотрафиком).

Подчеркнул спикер и важность научного сотрудничества – проведения больших совместных исследований в приоритетных сферах (водно-энергетическое сотрудничество, миграционные процессы, климатические изменения и так далее), результаты которых могли бы стать «доказательной базой» для принятия политических решений.

Отдельно директор КИСИ затронул вопрос институционализации консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

– Сегодня уже назрел вопрос организации рабочего органа ежегодных встреч на высшем уровне. Какая модель будет наиболее предпочтительной для нашего региона? На мой взгляд, наиболее оптимальна модель секретариата, нацеленного на координацию и генерирование региональной повестки. Вне зависимости, где будет расположен секретариат, нашей общей задачей является обеспечение его эффективности и продуктивности. В связи c этим в рамках структуры секретариата следует предусмотреть работу постоянно действующего аналитического центра, который может стать экспертной площадкой организации, разрабатывающей концептуальные и стратегические документы, рекомендуя их для принятия на региональном уровне, – отметил Еркин Тукумов.

Также он обратил внимание на формат С5 + 1, развитие и расширение которого демонстрирует большой интерес к сотрудничеству со странами региона как с единым политическим субъектом. Диалог в данном формате налажен более чем с 10 странами и объединениями, причем с большинством партнеров диалог уже выведен на уровень глав государств. Но, как подчеркнул Еркин Тукумов, для того, чтобы наши страны могли максимально эффективно использовать этот формат для развития, «пятерке» нужно выходить на такие переговоры с четко сформулированной единой позицией по наиболее важным для нас вопросам.

Специальный представитель Генсека ООН по ЦА, глава Регионального цент­ра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе констатировал, что стратегическое партнерство между странами региона выходит на качественно новый уровень, наглядным свидетельством чему стали итоги прошедших пяти консультативных встреч на высшем уровне.

– На этих встречах были приняты политические решения по углублению регионального взаимодействия в ЦА. Сегодня, как мы видим, не только главы государств и высшие должностные лица стран региона тесно взаимодействуют друг с другом, но сотрудничество также расширяется на уровне минис­терств, ведомств, деловых, культурных, академических кругов. Это очень хороший признак готовности стран региона находить взаимоприемлемые решения сложнейших вопросов, объе­динять усилия, оказывать поддержку друг другу. Высказываются мнения, что набранный темп взаимодействия между странами Центральной Азии может стать катализатором постепенного становления региона как цельного политического субъекта. Такой тренд может в конечном итоге способствовать продвижению интересов всего региона на международной арене, – сказал Каха Имнадзе.

Он также отметил огромную роль экспертного сообщества при формировании и реализации различных политико-управленческих решений и выразил уверенность, что по итогам форума в Астане национальными аналитическими центрами будут сформированы весомые рекомендации, которые они направят лидерам стран ЦА.

Директор Департамента Центральной Азии МИД РК Темирбек Каппасов подчеркнул, что Казахстан придает огромное значение как укреплению двустороннего сотрудничества со всеми странами ЦА, так и развитию многосторонней кооперации в регионе.

– На фоне геополитической турбулент­ности надо отметить, что Центральная Азия демонстрирует свою устойчивость, поступательно реализует потенциал пятистороннего взаимодействия. Несомненно, важную роль в углуб­лении многостороннего взаимодейст­вия в регионе играет формат встреч глав государств региона, который стартовал в Астане в 2018 году, – подчеркнул представитель МИД.

Обратив внимание на то, что с момента запуска данного формата товарооборот внутри региона вырос практически в два раза и достиг 11 млрд долларов, он отметил, что уже в ближайшей перспективе этот показатель может увеличиться до 15 млрд долларов. В целях создания благоприятных условий для взаимной торговли Казахстан, в частности, работает над созданием международного центра промышленной кооперации с Узбекистаном и индустриально-торговых комплексов на казахстанско-кыргызской границе.

– Центральная Азия – перспективный регион для зарубежных инвесторов. По международным оценкам, потенциал нашего региона по привлечению ПИИ в течение следующих 10 лет оценивается в объеме до 170 миллиардов долларов, в том числе 70 миллиардов долларов – в несырьевые отрасли. Казахстан в качестве председателя на очередной Консультативной встрече проводит сейчас большую работу совместно с нашими партнерами. Нами предложена Стратегия развития региональной кооперации Центральной Азии до 2040 года, сейчас ее проект активно обсуждается с нашими партнерами. Принятие данного документа в ходе саммита будет иметь большое значение, потому что нам необходимо выработать стратегическое видение дальнейшего развития региональной кооперации в целом, – отметил Темирбек Каппасов.

Также он подчеркнул важность завершения процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Руководители центров стратегических исследований, ведущих think-tank стран Центральной Азии также высоко оценили как уже достигнутые успехи в кооперации стран региона, так и перспективы дальнейшего развития и укрепления региональных связей. Эксперты обсудили видение институционализации регионального сотрудничества, экономические механизмы расширения пространства доверия Центральной Азии путем укрепления транзитно-транспортного потенциала, наращивания взаимной торговли, развития регионального продовольственного кластера, а также возможности обеспечения водной, энергетической, экологической и информационной безопасности.

– Наше региональное сотрудничество приобрело уже поступательный, системный, непрерывный характер. Наш регион сегодня более сплочен и устойчив перед вызовами современности, чем был когда либо. Нам удается поддерживать мир и согласие в регионе. Наши страны – и это очень важно – проявляют все большую готовность брать на себя ответственность за обеспечение общей безопасности. Даже на фоне глобальной неопределенности наш регион остается оазисом стабильности. Все это благодаря открытости Центральной Азии к сотрудничеству, – подчеркнул, в частности, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов.

Открывая форум, директор КИСИ Еркин Тукумов обратил внимание на то, что в Центральной Азии не хватает совместных проектов по изучению процессов, происходящих в обществах наших стран, региональных социологических и иных исследований. Регион меняется, население наших стран растет, доля молодежи увеличивается, и нужно понимать, как молодое поколение ощущает себя и видит свой регион в будущем, как оно воспринимает интеграцию и сотрудничество.

Этим вопросам на конференции была посвящена отдельная сессия «Треки экономического, социологического и культурно-гуманитарного развития в Цент­ральной Азии», на которой эксперты поднимали вопросы системы ценностей поколения Gen-Z в Центральной Азии, влияния глобальных трендов на общества ЦА, региональной идентичности, а также делились мнениями и прогнозами относительно человеческого развития в регионе на ближайшую перспективу: рынок труда, конкурентные ниши, навыки будущего.

– Сегодня Центральная Азия переживает своеобразную эпоху расцвета, культурную трансформацию. И в этих изменениях именно молодежь играет ключевую роль, так как она является отныне не только объектом, но и субъектом происходящих изменений, новых ценностей и трендов. На текущий момент молодежь не просто непассивный участник общественных отношений, но и ядро, обладающее огромным потенциалом для развития перемен. С учетом увеличивающейся доли молодежи в структуре населения на фоне надвигающегося демографического феномена, называемого «молодежный бугор», предлагается провести комплексное исследование «Молодежь в Центральной Азии», поддержать молодежное экспертное сообщество, создать региональную площадку для молодых экспертов и региональную волонтерскую эксперт­ную площадку для обмена опытом в Центральной Азии, – предложила директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Айсулу Ерниязова.

Начальник отдела политических исследований и изучения проблем региональной безопасности Международного института Центральной Азии (Узбекистан) Турдикул Бутаяров обратил внимание на демографическую ситуацию в регионе. Сейчас население ЦА составляет более 80 млн человек и растет такими темпами, что уже в скором времени это число достигнет 100 млн. При этом средний возраст в регионе – 28 лет, 70–80% населения – это молодежь. И эту демографическую особенность нужно учитывать при принятии политических решений.

По итогам форума на основе общих экспертных позиций выработаны практические предложения и рекомендации по актуальным вопросам развития региона для VI Консультативной встречи глав государств Цент­ральной Азии.