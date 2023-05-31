Центральный проспект в Астане частично перекрыли на ремонт

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дороги по проспекту Кабанбай батыра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

Работы ведутся по проспекту Кабанбай батыра – от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык. В связи с этим с 31 мая по 4 июня этого года будет перекрыт местный проезд.

Ремонт согласован с управлением административной полиции ДП города.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к дорожно-строительным работам и заранее планировать свой маршрут для исключения заторовых ситуаций.