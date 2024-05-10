Цены на новое жилье повысились в Казахстане

В апреле стоимость нового жилья в РК выросла на 1,6%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цены на новое жилье повысились (апрель 2024 к апрелю 2023) на 1,6%, перепродажу квартир на вторичном рынке – на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 3,1%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе на 9,5%, Кызылорда – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау (12,2%) и Жезказган (7,1%), на рынке аренды жилья – Жезказган (23,4%), Караганда (23%) и Атырау (21%).

За месяц цены на перепродажу квартир повысились на 1%, а на продажу нового жилья снизились – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,3%.

В апреле количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 248, из них 7 830 по индивидуальным домам и 23 418 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с мартом 2024 года (26 389) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 18,4%.

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Астана (5 583 – 17,9%) и Алматы (4 949 – 15,8%), а также, Карагандинская область (2 668 – 8,5%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 333 единиц (1,1%).

За месяц наблюдается рост почти по всем регионам страны. Отрицательный показатель зафиксирован лишь в городе Алматы (-4,7%). А наибольший рост сделок был отмечен в областях Жетысу (на 58,3%), Улытау (на 54,9%) и Мангистауской области (на 42,4%).

По сравнению с мартом количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 12,5% (на 2 603 сделок). Всего в апреле по квартирам совершено 23 418 сделок – это 74,9% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (23,3%), Алматы (18,7%) и Карагандинскую область (9,5%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в апреле 2024г. по ним было оформлено 8 844 сделок.

За месяц количество сделок по индивидуальным домам, также, увеличилось на 40,5% или на 2 256 сделок. Всего в апреле их было зарегистрировано рекордное количество с начала текущего года – 7 830. Вместе с тем, увеличение наблюдается во всех регионах страны. Больше всего они увеличились в области Улытау (на 85,4%), Атырауской (на 77,9%) и Костанайской (на 66,3%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 0,6%, тогда было зарегистрировано 31 445 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в городе Шымкент (на 20,4%), наибольшее снижение – Мангистауской области (на 18,9%). Увеличение наблюдается в количестве сделок января-апреля 2024 года к январю-апрелю 2023 года и составляет 15,1%.

