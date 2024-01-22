Цены на рис могут подскочить в Казахстане

Снижение посевных площадей и объемов производства риса может стать причиной увеличения импорта и повышения стоимости продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

Фото: пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции

Как сообщается, в ведомстве провели анализ рынка оптовой реализации риса. По результатам мониторига, основные 20 производителей расположены в Кызылординской области.

«В данное время отмечается снижение собственного производства и увеличение доли импорта с 4 до 12% в динамике по годам. В связи с нехваткой воды и увеличением затрат происходит намеренное снижение посевных площадей. Это стало основной причиной высокой динамики роста внутренних цен. Если в 2022 году рост цен на рис составил 36%, то 2023 году – 39%, что значительно превышает общий уровень роста цен на социально-значимые продуктовые товары, который в прошлом году составил 3,4%», — проинформировали в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что меры антимонопольного реагирования обеспечили снижение динамики роста цен в течение календарного года. По признакам ценового сговора 6 производителей риса привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 68,7 млн тенге.

Однако базовые причины сокращения производства и роста цен на рис сохраняются. Это нехватка поливочной воды, повышение цен на сельхозтехнику, удобрения и упаковку импортного производства, несвоевременное предоставление субсидий.

В этой связи антимонопольный орган внес в адрес Минсельхоза предложения по включению риса в перечень приоритетных культур при выделении субсидий, организации планирования в вопросах обеспечения водой южных регионов, увеличению доли льготного кредитования производителей риса, обеспечению прямого закупа риса торговыми сетями, развитию отечественного производства удобрений и упаковочного материала.