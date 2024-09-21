Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года

В неделю с 10 по 17 сентября яйца I категории подорожали в среднем по РК на 2%. В последний раз более высокие темпы фиксировались в конце сентября 2022-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Парламентская газета

Вообще рост цен на яйца осенью – явление обычное, но сейчас внимание привлекают не только его заметные темпы по РК в целом, но и скачки цен в отдельных городах. Так, в Семее, Павлодаре, Караганде яйца за неделю подорожали более чем на 6%, в Актобе – на 7,4%, в Актау – на 9,8%.

В Жезказгане цены за семь дней прибавили 11,7%. В Ұлытау, кстати, все не радужно с самообеспечением: региону, по некоторым оценкам, надо до 60 млн шт. яиц в год, а за 2023-й производство не дотянуло до 20 млн. Правда, ситуация должна измениться с возобновлением работы местной птицефабрики.

В целом по РК с производством яиц в этом году все пока идет получше, чем в прошлом. Другое дело, что с мая и до конца октября ограничен ввоз из-за рубежа, как раз для поддержки производителей.