Цены на золото обновили исторический рекорд

Цена на золото впервые в истории превысила 2100 долларов за тройскую унцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Стоимость золота растет почти на 1%, достигая рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:34 по времени Астаны цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex растет на 17,7 доллара, или на 0,85%, до 2107,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,09%, до 25,317 доллара за унцию.

Золото начало дорожать в пятницу вечером после выхода макростатистики из США.

Следующее заседание Федеральной резервной системы состоится 13 декабря. Согласно CME Group, 97,8% аналитиков прогнозируют очередное сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%.

Инвесторы при этом ожидают ряд данных, которые также будет оценивать ФРС. Так, в четверг выйдет информация о количестве первичных заявок на пособие по безработице, поданных за неделю по 2 декабря.

Ожидается, что их число выросло на пять тысяч, до 223 тысяч. А в пятницу станет известен показатель безработицы в стране, эксперты прогнозируют его сохранение по итогам ноября на уровне 3,9%.

Как сказал агентству Bloomberg старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда, золото способно расти, и будет расти при первых признаках рецессии.