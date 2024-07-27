Церемония открытия Олимпиады в Париже: парад лодок по Сене, ливень, огонь у Лувра и Селин Дион, поющая Эдит Пиаф

В Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр 2024. Впервые церемония проводилась не на стадионе, а в самом центре города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Олимпийские команды мира проплыли парадом по реке Сене на лодках. За этим действом наблюдали около 300 тыс. зрителей.
Эффектной частью мероприятия стало захватывающее лазерное шоу вокруг и внутри Эйфелевой башни.
В конце церемонии группа знаменитых спортсменов, включая Зинедина Зидана и Рафаэля Надаля, принесла олимпийский факел к котлу, установленному у здания Лувра. Над котлом был установлен воздушный шар, и когда пламя разожгли, шар поднялся в ночное небо.
Церемонией руководил Тома Жолли. Сначала флотилия провезла более 10 тыс. спортсменов по 6-километровому маршруту. Лодки проплыли мимо самых известных мостов и достопримечательностей города, включая собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню.
Церемония продолжалась четыре часа. Это грандиозное мероприятие началось при относительно ясной погоде, но потом полил дождь и почти не прекращался до конца действа.
За несколько часов до начала церемонии стало известно о скоординированных диверсиях на нескольких железнодорожных линиях Франции, что заставило отменить множество поездов и привело к хаосу на вокзалах Парижа.
После завершения парада команд по Сене пронесся металлический конь с наездницей и с олимпийским флагом на плечах.
Приятным сюрпризом в заключительной части церемонии стало выступление канадской звезды Селин Дион, поющей на французском и английском языках. На открытии Игр она спела Hymne A L'Amour Эдит Пиаф в ослепительно белом платье.
Леди Гага исполнила первый музыкальный номер на церемонии в сопровождении группы танцоров и небольшого оркестра. Обеих звезд заметили в Париже в начале недели.
Олимпийский огонь прибыл во французскую столицу из Греции после интенсивной эстафеты, которая началась более трех месяцев назад. В рамках путешествия факел ненадолго перевезли на самой длинной в мире гребной лодке — 24-местном Stampfli Express.