Церемония открытия Олимпиады в Париже: парад лодок по Сене, ливень, огонь у Лувра и Селин Дион, поющая Эдит Пиаф

В Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр 2024. Впервые церемония проводилась не на стадионе, а в самом центре города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Олимпийские команды мира проплыли парадом по реке Сене на лодках. За этим действом наблюдали около 300 тыс. зрителей.

Эффектной частью мероприятия стало захватывающее лазерное шоу вокруг и внутри Эйфелевой башни.

В конце церемонии группа знаменитых спортсменов, включая Зинедина Зидана и Рафаэля Надаля, принесла олимпийский факел к котлу, установленному у здания Лувра. Над котлом был установлен воздушный шар, и когда пламя разожгли, шар поднялся в ночное небо.

Церемонией руководил Тома Жолли. Сначала флотилия провезла более 10 тыс. спортсменов по 6-километровому маршруту. Лодки проплыли мимо самых известных мостов и достопримечательностей города, включая собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню.

Церемония продолжалась четыре часа. Это грандиозное мероприятие началось при относительно ясной погоде, но потом полил дождь и почти не прекращался до конца действа.

За несколько часов до начала церемонии стало известно о скоординированных диверсиях на нескольких железнодорожных линиях Франции, что заставило отменить множество поездов и привело к хаосу на вокзалах Парижа.

После завершения парада команд по Сене пронесся металлический конь с наездницей и с олимпийским флагом на плечах.

Приятным сюрпризом в заключительной части церемонии стало выступление канадской звезды Селин Дион, поющей на французском и английском языках. На открытии Игр она спела Hymne A L'Amour Эдит Пиаф в ослепительно белом платье.

Леди Гага исполнила первый музыкальный номер на церемонии в сопровождении группы танцоров и небольшого оркестра. Обеих звезд заметили в Париже в начале недели.

Олимпийский огонь прибыл во французскую столицу из Греции после интенсивной эстафеты, которая началась более трех месяцев назад. В рамках путешествия факел ненадолго перевезли на самой длинной в мире гребной лодке — 24-местном Stampfli Express.