Церемония посвящения в студенты MNU прошла в Астане

Образование, Столица
229
Дана Аменова
корреспондент

Мероприятие собрало более 5000 участников и стало значимым событием для университета, подчеркивая важность принятия новых студентов в академическое сообщество

Фото: пресс-служба КазГЮУ имени М.Нарикбаева

26 ноября 2024 года в Астане состоялась ежегодная торжественная церемония посвящения студентов Maqsut Narikbayev University, сообщает Kazpravda.kz

Студенты четырех школ — Международной школы экономики, Высшей школы права, Высшей гуманитарной школы и Международной школы журналистики — соревновались за главный приз мероприятия — кубок посвященца.

Церемония посвящения проводится с 1995 года и с каждым годом набирает масштабы, становясь важным событием как для университета, так и для образовательного сообщества в целом. В этом году тема мероприятия была основана на шести ключевых ценностях казахстанцев, озвученных президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Национального Курылтая: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Эти ценности стали основой для формирования гражданской позиции молодежи и ответственного отношения к будущему своей страны.

Методом жеребьевки каждая школа определила свою тему, чтобы раскрыть её в рамках мероприятия. Так, Высшая Гуманитарная школа представила независимость и патриотизм, Высшая школа права — единство и солидарность, Международная школа экономики — закон и порядок, а Международная школа журналистики — трудолюбие и профессионализм.

В рамках программы вечера состоялось грандиозное событие — раскрытие самого большого флага Казахстана. Шелковое полотно площадью 800 квадратных метров и весом около 60 килограммов стало ярким символом стремления к будущему и гордости за свою страну.

Церемония прошла в Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, где студенты продемонстрировали театральные постановки и социальные проекты. Все школы активно боролись за почетный кубок, который передается из поколения в поколение.

В этом году заслуженную победу и почётный кубок посвященца завоевала Международная школа экономики.

Подготовка к этому значимому событию длилась три месяца и включала репетиции, тренировки и творческую работу, что позволило студентам продемонстрировать высокий уровень организации и командного духа.

Хедлайнером вечера стала популярная группа Irina Kairatovna, которая создала на мероприятии атмосферу энергии и позитива, став ярким завершением торжественного события.

#Астана #акимат #молодежь #флаг

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Сохраняя беспристрастность и объективность
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей
Прошлое как точка опоры для будущего
Учителя региона встретились с международными экспертами
Обещать – не значит сделать?!
Единое время оптимально для общественных систем и инфраструктуры
Продукция отечественных мастеров «мигрирует» в Европу
Лови волну!
Спекулянтов и мошенников отслеживают онлайн
Выпущена марка в честь Бибигуль Тулегеновой
Монооперу «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» представили в Астане
«Қорғау» помогает задерживать водителей-должников
Через зеркало сатиры
Заслуженная награда Женисгуль Даулетовой
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Грустные думки аграрные
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Искренность – сердце искусства
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Дорога всегда прокормит
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Здесь растят специалистов XXI века
Президент Венгрии – Токаеву: «Алма» на нашем языке тоже означает яблоко»
О превратностях судьбы, вере и любви
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Читайте также

Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в сфере техничес…
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Педагоги-ассистенты появятся в казахстанских колледжах
Новое поколение руководителей организаций образования готов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]