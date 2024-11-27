Церемония посвящения в студенты MNU прошла в Астане

Мероприятие собрало более 5000 участников и стало значимым событием для университета, подчеркивая важность принятия новых студентов в академическое сообщество

Фото: пресс-служба КазГЮУ имени М.Нарикбаева

26 ноября 2024 года в Астане состоялась ежегодная торжественная церемония посвящения студентов Maqsut Narikbayev University, сообщает Kazpravda.kz

Студенты четырех школ — Международной школы экономики, Высшей школы права, Высшей гуманитарной школы и Международной школы журналистики — соревновались за главный приз мероприятия — кубок посвященца.

Церемония посвящения проводится с 1995 года и с каждым годом набирает масштабы, становясь важным событием как для университета, так и для образовательного сообщества в целом. В этом году тема мероприятия была основана на шести ключевых ценностях казахстанцев, озвученных президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Национального Курылтая: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Эти ценности стали основой для формирования гражданской позиции молодежи и ответственного отношения к будущему своей страны.

Методом жеребьевки каждая школа определила свою тему, чтобы раскрыть её в рамках мероприятия. Так, Высшая Гуманитарная школа представила независимость и патриотизм, Высшая школа права — единство и солидарность, Международная школа экономики — закон и порядок, а Международная школа журналистики — трудолюбие и профессионализм.

В рамках программы вечера состоялось грандиозное событие — раскрытие самого большого флага Казахстана. Шелковое полотно площадью 800 квадратных метров и весом около 60 килограммов стало ярким символом стремления к будущему и гордости за свою страну.

Церемония прошла в Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, где студенты продемонстрировали театральные постановки и социальные проекты. Все школы активно боролись за почетный кубок, который передается из поколения в поколение.

В этом году заслуженную победу и почётный кубок посвященца завоевала Международная школа экономики.

Подготовка к этому значимому событию длилась три месяца и включала репетиции, тренировки и творческую работу, что позволило студентам продемонстрировать высокий уровень организации и командного духа.

Хедлайнером вечера стала популярная группа Irina Kairatovna, которая создала на мероприятии атмосферу энергии и позитива, став ярким завершением торжественного события.