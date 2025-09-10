В этом году Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана посвящено актуальным задачам в эпоху искусственного интеллекта и их решениям через цифровую трансформацию.

Как отметил Глава государства, стремительное развитие искусственного интеллекта кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями.

Для динамичного развития государства Президент вновь подчеркнул стратегическую важность превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну. Для достижения этой цели уже много сделано, есть хорошие результаты, которыми можно гордиться. В Глобальном индексе развития электронного правительства наша республика занимает 24-е место (в 2022 году – 28-е) среди 193 стран, входящих в мониторинг ООН, опередив такие страны, как Швейцария (26-е место), Турция (27-е место), Франция (34-е место), Канада (47-е место).

Значительный вклад в это достижение внес­ла судебная система, поскольку с 2020 года Исследованием ООН также отслеживаются электронные услуги, связанные с сектором правосудия.

Какие шаги мы для этого сделали? На первоначальном этапе стали выносить в электронном виде окончательные судебные решения, позже – и промежуточные судебные акты. Сейчас все судебные кейсы полностью формируются в электронном формате. Это позволяет не только ускорить процессы, но и сделать их более прозрачными и доступными.

Для населения открыли единое электронное окно доступа к судам. Через электронный «Судебный кабинет» пользователи не выходя из дома или офиса могут направить в суд более ста видов обращений. Если в 2015 году в электронном виде подавалось всего 5% исков, то сегодня этот показатель достиг 95%. При этом оставшиеся 5% поступающих бумажных документов оцифровываются и дальше рассматриваются по алгоритмам электронного судопроизводства.

Все залы судебных заседаний в стране оснащены системами аудио- и видеофиксации. Именно благодаря системе АВФ сами процессы могут проходить онлайн. Хотя запрета на проведение судебных заседаний в обычном режиме уже нет, благодаря имею­щейся инфраструктуре онлайн-формат вост­ребован до сих пор.

Сегодня мы уже можем смело заявить, что Казахстан осуществил переход от «электронного» к «цифровому» правосудию. Его фундаментом является огромный, по меркам Казахстана, массив электронных данных, накопленный за 15 лет.

В результате обработки 100 млн электронных документов нам удалось перевести в структурируемый, машиночитаемый формат более 15 млн окончательных решений, содержащих 50 млн метаданных. Это позволило не только реализовать статистические модули и мониторинг более чем 2 тыс. категорий судебных дел по всем видам судопроизводства (Ситуационный центр), но и внедрить «цифровые помощники» судей с использованием элементов искусственного интеллекта (машинное обучение, технологии текст-майнинга и роботизации).

Так, по поручению Главы государства в декабре 2023 года введена в промышленную эксплуатацию система «Цифровая судебная аналитика», которая мгновенно находит ключевые слова в текстах судебных актов. Она также обучена понимать суть судебных решений, сравнивать их между собой, выявлять аномалии и прогнозировать исход граж­данского дела. Интеллектуальный поиск работает не только по ключевым словам, но и по ситуации, что делает выборку судебных актов более глубокой и точной. Это помогает обеспечивать единообразие судебной прак­тики, поскольку судьи уже при поступлении иска могут ориентироваться на состоявшиеся решения по аналогичным делам, включая результаты их апелляционного и кассационного пересмотра.

В течение прошлого года нам удалось усовершенствовать функционал данной системы. Наряду с интеллектуальным поис­ком внедрили полноценные аналитичес­кие инструменты, помогающие судьям при рассмотрении конкретных дел. Например, благодаря интеллектуальному модулю для судей-примирителей в столичном суде доля споров, завершившихся примирением, превысила 56%.

Система позволяет определить процент схожести решения с текстом иска, открыть как судебный акт, так и полностью электронное дело, чтобы ознакомиться со всеми материалами. Также можно сделать выборку по годам, категории спора, территориальности.

Есть и другие варианты обработки данных. К примеру, в один клик формируются фабула иска, перечень аргументов истца и возможных вопросов судьи к сторонам (отдельно к истцу и ответчику).

Существенно облегчает работу судей внед­рение технологии роботизации. На основе четких алгоритмов принятия решений робот готовит проекты судебных актов по делам, где судейское усмотрение ограничено законом. К примеру, дача санкции, запрещающая должнику покидать страну. Несмотря на трудозатратность проверки всех документов, никакой правовой сложности в принятии решения нет. Судья не оценивает доказательства, не применяет судебную практику и не исследует нормы права. Он должен лишь проверить наличие долга, превышающего 40 МРП, и надлежащее заблаговременное уведомление должника. Если оба эти условия соблюдены – санкция дана, если нет – отказ.

Мы интегрировали соответствующие базы данных, и сейчас робот готовит проект такой санкции через минуту после поступления материала. При этом ответственность при подписании решения сохраняется за судьей. Конституционные требования не нарушаются.

По схожему алгоритму робот готовит проекты судебных приказов о взыскании алиментов. Это позволяет, с одной стороны, разгрузить суды от рутины, а с другой – минимизировать судебные ошибки. Для легализации этой разработки глава 11-1 ГПК «Особенности электронного судопроизводства» дополнена нормой о возможности подготовки проектов процессуальных документов суда информационной системой.

Мы продолжаем анализировать категории дел и материалов, имеющих потенциал для роботизации. Так, с августа 2024 года роботизировали процесс рассмотрения дел об адмправонарушениях, где собранные доказательства не оспариваются. Например, по «бесспорным» делам о ДТП постановления судов необходимы лишь для оформления страховой выплаты.

В целях автоматизации многих техничес­ких действий разработали единый формат протокола должностного лица, который формируется в базе «Единый реестр административных правонарушений». Далее, после поступления дела в суд, электронный протокол автоматически преобразовывается в проект постановления суда, готовый для подписания судьей. Это существенно снижает трудозатраты, связанные с рассмотрением таких дел, а гражданам дает возможность получить постановление в день направления дела в суд.

Всего с применением роботизации судами рассматривается свыше трети дел и материалов.

Конечно, мы понимаем, что, несмотря на очевидные плюсы, внедрение новых IT-решений также вызывает и ряд обоснованных сомнений, рисков и вопросов. Поэтому важно понимать, что внедряемые нами технологии не заменят судью-человека. Это лишь дополнительный инструмент помощи для обеспечения единообразия судебной прак­тики и качественной защиты прав участников процесса.

В реализацию обозначенных Главой государства задач работа по усовершенствованию информационных систем и цифровых сервисов судебной системы будет продолжена. При этом внедрение передовых технических разработок нацелено на наращивание функ­ционала, повышение удобства для пользователей судов и судей.

Разработан прототип системы АВФ нового поколения, где посредством искусственного интеллекта реализована возможность идентификации участников процесса по Face ID и преобразования речи в текст в режиме реального времени. Доступ к этой новой платформе будет возможен через «Судебный кабинет». То есть в одном окне пользователи получат доступ к судебной информации и смогут дистанционно участвовать в судебном заседании через свои гаджеты без помощи таких мессенджеров и программ, как WhatsApp, Zoom, Skype и других.

На стадии завершения разработка прототипа сервиса по формированию проектов судебных решений с использованием элемен­тов искусственного интеллекта (аналог ChatGPT).

В рамках внедрения современных подходов в систему судопроизводства прорабатываем вопросы создания двух специализированных интернет-судов. К их подсудности можно будет отнести дела, связанные с интернет-мошенничеством, финансовыми операциями, электронными сделками, совершенными посредством Интернета и электронных платежей, а также для разрешения споров, связанных с деятельностью интернет-компаний и платформ и других. Судопроизводство в интернет-суде будет осуществляться полностью в цифровом формате с использованием современных IT-решений, включая элементы ИИ.

Полагаем, что интернет-суды должны быть неотъемлемой частью институциональной основы столичного Центра Alem.AI и Alatau City, призванного стать новым центром деловой активности и инноваций.