Проекты, осуществляемые на отечественных нефтеперерабатывающих заводах, стали ярким подтверждением своевременности нового стратегического курса, озвученного Касым-Жомартом Токаевым 8 сентября 2025 года в нынешнем Послании народу Казахстана и предусматривающего тотальное внедрение искусственного интеллекта.

Особую значимость в контекс­те задач, сформулированных Президентом страны, приобретают меры по цифровизации экономики и, в частности, шаги, на протяжении последних лет предпринимаемые специалистами АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) по цифровой трансформации сферы переработки жидких углеводородов. Эти усилия уже приносят ощутимые результаты.

Как сообщили в пресс-службе КМГ в ответ на запрос редакции, по итогам восьми месяцев 2025 года выход светлых нефтепродуктов на трех ключевых заводах компании – Атырауском, Павлодарском и Шымкентском – достиг 77,8%, что на 4% превышает прошлогодний показатель. Совокупная глубина переработки составила 89,7%. Ожидается, что до конца года предприятия произведут для внутреннего рынка 13,3 млн тонн светлых нефтепродуктов – почти на 900 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Столь впечатляющий рост, как подчеркивают в КМГ, стал возможен благодаря комплексной цифровой трансформации. Одним из наиболее действенных ее инструментов стали передовые системы управления технологическими процессами (Advanced Process Control). По сути, это «автопилот» для управления технологическими установками, который на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и Шымкентском НПЗ – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) – в автоматическом режиме контро­лирует ключевые параметры: загрузку установок, температуру в колоннах и печах, а также качест­во выходящих потоков. Это позволяет стабилизировать работу оборудования, увеличить выход нефтепродуктов, снизить потреб­ление энергоресурсов и минимизировать влияние человеческого фактора. Система доказала свою исключительную эффективность при изменении режимов для максимального производства дизельного топлива: в 2025 году АНПЗ и ПКОП продемонстрировали рекордные показатели суточной выработки – 7,3 тыс. и 6,4 тыс. тонн соответственно. Общий экономический эффект от внедрения этих систем на каждом заводе оценивается в сумму около 1 млрд тенге в год.

На Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) и АНПЗ также используются системы инженерного моделирования, создающие «цифровых двойников» технологических процессов. Расчетные модели служат для технологов мощным инструментом анализа, позволяя находить оптимальные режимы работы. К примеру, на АНПЗ оптимизация вакуумной колонны обеспечила ее стабильную загрузку на уровне 104% от проектной мощности, что привело к увеличению выпуска светлых нефтепродуктов и сокращению производства мазута. А на ПНХЗ потребление топлива на установке производства битума сократилось на 16–20 тонн в сутки, принеся эффект в 200 млн тенге в год.

Для централизованного управления производством на АНПЗ в 2024 году была внедрена MES-сис­тема – своего рода «нервная система» завода. Она интегрирует, анализирует и оптимизирует данные со всех участков предприятия в единую платформу, что дает возможность вести онлайн-мониторинг, оперативно реагировать на любые отклонения и эффективно управлять производством.

Как отмечается в ответе пресс-службы КМГ, «цифровые системы также помогают заводам оптимизировать потребление энергоресурсов и снижать потери. Так, на АНПЗ автоматизированная система учета электроэнергии в совокупности с системными производственными мерами по уменьшению потребления топ­лива позволила снизить индекс энергоемкости производства на 30 пунктов. ПНХЗ сократил расход топлива и потери с 5,8% в 2023 году до 5,1% за восемь месяцев 2025-го в основном за счет мероприятий по энергоэффективности, а также за счет внедрения автоматизированной системы расчета материаль­ных балансов».

Благодаря внедрению системы управления эффективнос­тью активов (Asset Performance Management) на АНПЗ, а также систем вибродиагностики, на всех заводах сократилось чис­ло инцидентов и внеплановых простоев. С целью повышения надежности операторы на всех трех НПЗ регулярно обучаются на компьютерных тренажерных комплексах, которые в безопасной виртуальной среде имитируют реальные технологические процессы (динамические «цифровые двойники»). Такой подход уже свел к нулю остановки технологического процесса по причине человеческого фактора.

В области охраны труда и промышленной безопасности пилотируются системы компьютерного зрения (Computer Vision – технологии, позволяющие машинам «видеть» и анализировать окружающий мир). С применением элементов искусственного интеллекта они в реальном времени анализируют видеопоток с производственных площадок, контролируя соблюдение правил и автоматически уведомляя службы безопасности о нарушениях.

Следуя мировым тенденциям, «КазМунайГаз» осуществляет на заводах освоение «пилотов» по предиктивной аналитике. Эта технология использует элементы искусственного интеллекта для предсказания потенциальных сбоев оборудования, позволяя перейти от реагирующего к упреж­дающему обслуживанию. Внедрение системы в производство планируется в 2026 году.

Все это – часть большого проек­та по переходу на увеличенный межремонтный период. Внедрение систем ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования) позволило оптимизировать планирование и выполнение планово-предупредительных работ. Перед НПЗ поставлена задача к 2029 году перейти на трехлетний межремонтный цикл, что, по расчетам, увеличит объем переработки нефти на 1,4 млн тонн.

Кроме того, полностью оцифрован процесс приема заявлений на услуги по переработке сырья. С сентября текущего года подача заявок на всех НПЗ осуществляется исключительно онлайн, что обеспечивает равный и прозрачный доступ для всех участников рынка.

Таким образом, КМГ планомерно внедряет лучшие цифровые решения, на практике решая задачи, поставленные Главой государства. Опыт НПЗ компании доказывает, что цифровизация и ИИ – действенные инструменты для повышения эффективности ключевых отраслей экономики, обеспечения внутреннего рынка качественными нефтепродуктами и создания основы для развития нефтехимии.