Цифровой этикет: как общаться в групповом чате, чтобы быть услышанным

В живом разговоре довольно легко заметить, если кто-то кого-то перебивает. В диджитале можно кого-то перебивать и даже не замечать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты по цифровому этикету предлагают несколько советов для участников групповых чатов в мессенджерах, передает Kazpravda.kz

1. Если в группе обсуждают какую-то тему и вы вспомнили, что вам тоже надо что-то обсудить, дождитесь, пока закончат с первым вопросом, и только после этого пишите ваш. Иначе оба вопроса не обсудят полноценно.

2. Если вы видите, что кто-то в диалоге с вами «is typing» / «печатает», дождитесь, пока он отправит вам то, что набирал, и только после этого сами начинайте печатать.

3. На видеовстрече не всегда понятно, что кто-то закончил свое высказывание, и не всегда понятно, что «место у микрофона» свободно. Поэтому поднимайте руку, когда хотите высказаться, чтобы модератор дал вам слово и не приходилось никого перебивать.

Если не перебивать, то гораздо больше шансов быть услышанным, заметили эксперты.

Ранее они рассказали, что раздражает читателей Telegram-каналов.