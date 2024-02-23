Цифровой этикет: как общаться в групповом чате, чтобы быть услышанным

Культура и общество
66
Гульмира Кунапия
корреспондент

В живом разговоре довольно легко заметить, если кто-то кого-то перебивает. В диджитале можно кого-то перебивать и даже не замечать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты по цифровому этикету предлагают несколько советов для участников групповых чатов в мессенджерах, передает Kazpravda.kz  

1. Если в группе обсуждают какую-то тему и вы вспомнили, что вам тоже надо что-то обсудить, дождитесь, пока закончат с первым вопросом, и только после этого пишите ваш. Иначе оба вопроса не обсудят полноценно.

2. Если вы видите, что кто-то в диалоге с вами «is typing» / «печатает», дождитесь, пока он отправит вам то, что набирал, и только после этого сами начинайте печатать.

3. На видеовстрече не всегда понятно, что кто-то закончил свое высказывание, и не всегда понятно, что «место у микрофона» свободно. Поэтому поднимайте руку, когда хотите высказаться, чтобы модератор дал вам слово и не приходилось никого перебивать.

Если не перебивать, то гораздо больше шансов быть услышанным, заметили эксперты.

Ранее они рассказали, что раздражает читателей Telegram-каналов.

 

#правила #общение #рекомендации #чаты #цифровой этикет #советы

Популярное

Все
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
Вы сапожник? Нет, я повар!
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
Учитель казахского языка Татьяна Любина старается привить ученикам любовь к языку Абая и Мукагали
Копают там, где можно и нельзя
В Алматинской области введен режим повышенной готовности к паводкоопасному периоду
На правах рекламы
Наказание или пытка?
Зимы последний отголосок
Вице-премьер поручила полностью перезагрузить систему медстрахования
Первый трофей сезона
Путь к крепкому здоровью и благополучию
Матчи на вылет
На кортах Дохи и Дубая
Дуйсенова: Эпидемия кори показала низкий уровень работы СЭС и контроля со стороны Минздрава
Суперданк «по-казахски»
Не в обиду
Не только игра, но и спорт
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени

Читайте также

Депутат Тимур Елеусизов понесет наказание за мат в маслихате
Учредить день национальной одежды предложил депутат
Маркировать рекламный контент обязали блогеров
Счастливы ли казахстанские семьи, рассказала Аида Балаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]