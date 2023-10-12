Что раздражает читателей Telegram-каналов

Telegram-канал "Цифровой этикет" опубликовал результаты исследования о том, какие каналы раздражают пользователей Telegram и как нужно вести каналы, чтобы нравиться подписчикам.

Фото: Kazpravda.kz

Сначала телеграм-пользователей попросили назвать, что их раздражает в тех каналах, которые они читают. В список попало более 40 раздражающих факторов. Далее 2108 пользователей прошли опрос и оценили эти факторы.

В десятку самых раздражающих факторов вошли:

- Кликбейтные заголовки, обманывающие ожидания подписчиков (96% негативных реакций).

- Реклама с незаконченным контентом: «Чтобы узнать продолжение истории, подпишись на другой телеграм-канал» (94% негативных реакций).

- Заимствования чужого контента без ссылок на автора (91% негативных реакций).

- Публикация голосовых сообщений без пояснения, о чем это голосовое (90% негативных реакций).

- Отсутствие разделения на абзацы в длинных публикациях (88% негативных реакций).

- Отсутствие ссылок на источники информации, которые могли бы подтвердить достоверность (87% негативных реакций).

- Ошибки и опечатки в публикациях (86% негативных реакций).

- Добавление пользователей из списка контактов в канал без их разрешения (85% негативных реакций).

- Использование избыточного количества смайлов и эмодзи (77% негативных реакций).

- Удаление комментариев, с которыми не согласен администратор (76% негативных реакций.

В исследовании рассматривается еще 30 факторов, по каждому из которых даны рекомендации.

По данным авторов исследования, канал, который использует громкие заголовки, рискует потерять подписчиков: 83% опрошенных готовы отписаться от такого канала. 50% пользователей недовольны безграмотностью и еще 36% говорят, что готовы отписывать от каналов, где регулярно встречаются ошибки и опечатки. Для 86,5% опрошенных важно, чтобы в публикации были опубликованы ссылки, которые подтверждают правдивость информации.

"Эти рекомендации отражают мнение пользователей об абстрактных каналах. В комментариях они говорили, что любимым каналам простят все, что угодно, а каналам, к которым еще нет чувств, не хотят прощать ничего и готовы отписаться из-за любой мелочи, которая им не понравится.

"И второе важно замечание: разрешено все, если именно это вы обещали пользователю, когда он на вас подписывался. Соблюдать обещание важнее, чем следовать правилам", – резюмировали исследователи.