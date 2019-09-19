Цифровые комиссары появились в Казахстане

Специальную группу, которая будет следить за ходом исполнения государственной программы "Цифровой Казахстан" создали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ее составе цифровые комиссары из числа общественных деятелей, журналистов и блогеров: Айгуль Соловьева, Ляйла Султанқызы, Ринат Балгабаев, Оркен Кенжебек, Евгений Кочетов, Ренат Ташкинбаев, Олжас Сатиев, Диана Окремова, Яков Федоров, Жанна Мухамади, Ерлан Сакенов, Махаббат Есен, Тимур Бектур.
Цифровые комиссары являются независимыми наблюдателями, которые на общественных началах будут вести мониторинг проектов и инициатив государственных органов, реализуемых по программе "Цифровой Казахстан", представлять замечания и предложения с позиций граждан-получателей по государственным услугам и работе ЦОНов.
"Обоснованная критика – это двигатель прогресса. Каждое сообщение и каждый комментарий – это возможность посмотреть на свою работу со стороны и сделать лучше, чем было. Наше Министерство, вы знаете, является координатором госпрограммы, реализацией которой занимаются все государственные органы. Поэтому мы хотим видеть полную картину по цифровизации, замечания и предложения в том числе. Я отдельно встречаюсь с IT-компаниями, но нужен фидбэк и от самих получателей услуг", – сказал на встрече инициатор создания группы цифровых комиссаров Аскар Жумагалиев.
Во время первой встречи ее участники поделились своими наблюдениями по проектам цифровизации в стране и высказали предложения по упрощению сервисов и услуг Электронного правительства и работе ЦОНов.
На встрече с цифровыми комиссарами руководитель АО "НИТ" Асет Турысов продемонстрировал обновленное мобильное приложение Электронного правительства, которое кардинально упрощает процесс получения государственных услуг.
"На следующей неделе мы запустим beta-версию обновленного приложения Электронного правительства, с помощью которого государственные услуги можно будет получать практически в один клик. Нам важны ваши комментарии, ваш фидбек", – сказал министр, обращаясь к цифровым комиссарам.
Между тем, в тестировании beta-версии обновленного приложения eGov mobile, которое появится в Play Market и AppStore в конце следующей недели, смогут принять участие все желающие. Комментарии и пожелания можно будет направить на press@mdai.gov.kz или в официальные аккаунты eGov в социальных сетях.
Завершая первую встречу с цифровыми комиссарами, министр поблагодарил их за активную гражданскую позицию и сообщил, что намерен регулярно проводить встречи в данном составе для обсуждения актуальных вопросов и предложений.
