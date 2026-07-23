ЦИК аккредитовала еще 10 международных наблюдателей на выборы

Выборы

Таким образом, на сегодня в ЦИК аккредитовано 96 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня ЦИК аккредитовала 10 международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Об этом на заседании Комиссии сообщил зампредседателя Центризбиркома Мухтар Ерман.

«По состоянию на 23 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию Министерством иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 10 наблюдателей от 5 иностранных государств и 1 международной организации. В частности, 4 кандидатуры от Республики Молдова, в том числе председатель Центральной избирательной комиссии этой страны, 1 кандидатура от Международного конгресса парламентариев (IPC), 2 кандидатуры от Республики Албания, 1 человек от Государства Кувейт, посол этой страны в Казахстане, и по одной кандидатуре от Республики Армения и Государства Палестина», - проинформировал Мухтар Ерман.

Таким образом, на сегодня в ЦИК аккредитовано 96 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

 

#выборы #ЦИК #наблюдатели

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