ЦИК утвердила порядок международного наблюдения за выборами депутатов Курултая

Документом определены порядок направления приглашений иностранным государствам и международным организациям, аккредитации международных наблюдателей и выдачи им удостоверений установленного образца, сообщает Kazpravda.kz

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В целях создания правовых и организационных условий для деятельности международных наблюдателей Центральная избирательная комиссия приняла постановление «О некоторых вопросах деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных средств массовой информации в период проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года».

Постановлением также предусмотрена возможность осуществления наблюдения представителями иностранных средств массовой информации при наличии аккредитации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«Принятие данного постановления обеспечивает необходимые правовые условия для участия международных наблюдателей в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан и определяет порядок их деятельности в соответствии с законодательством», - отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Принятие постановления открывает институт международного наблюдения на выборах депутатов Курултая.