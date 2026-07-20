ЦИК зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана

9 июля в ЦИК были предоставлены документы Народной партии Казахстана о выдвижении партийного списка. Центральная избирательная комиссия провела процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией и законом о выборах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК

Фото: ЦИК

Выступая с докладом по вопросу повестки дня, член ЦИК Асель Жанабилова рассказала о требованиях, предъявляемых законодательством к кандидатам. В частности, кандидат должен иметь гражданство Республики Казахстан, постоянно проживать на территории Республики Казахстан последние 10 лет и быть не моложе 25 лет.

«Народная партия Казахстана» представила партийный список, состоящий из 72 человек. 30 кандидатов в нем - женщины, молодые люди и лица с инвалидностью. Они составляют 41,7%. Установленная законом квота сохранена. В соответствии с запросами, направленными Центральной избирательной комиссией в уполномоченные государственные органы, проведена проверка соответствия лиц, включенных в партийный список, требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют предъявляемым требованиям», - резюмировала член Центризбиркома.

Асель Жанабилова также напомнила, что Народная партия Казахстана получила более 5% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента, прошедших 19 марта 2023 года. В связи с этим, согласно закону, избирательный взнос ею не уплачивается.

После подписания членами ЦИК соответствующих протоколов было принято постановление о регистрации партийного списка Народной партии Казахстана на выборах депутатов Курултая.