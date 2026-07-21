ЦИК зарегистрировала список партии «Әдiлет»

Выборы

В Астане под председательством Нурлана Абдирова прошло заседание Центральной избирательной комиссии в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК

Фото: партия «Әділет»

В соответствии с повесткой дня был рассмотрен вопрос о регистрации партийного списка общественного объединения «Партия «Әділет». Заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман отметил, что партия предоставила в Центризбирком пакет документов о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Курултая. Вместе с тем, он рассказал об основных требованиях, предъявляемых к кандидатам Конституцией и Конституционным законом о выборах.

«В соответствии со статьей 89 Конституционного закона о выборах к регистрации допускается только один список от одной политической партии. В партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, молодежи, лиц с инвалидностью по совокупности должно составлять не менее 30%. В партийном списке общественного объединения «Партия «Әділет» 186 человек. Из них 88 кандидатов - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет 47,3%. Установленная законом квота соблюдена. Центральной избирательной комиссией совместно с уполномоченными государственными органами осуществлена проверка кандидатов на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют предъявляемым требованиям», - резюмировал Мухтар Ерман.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК отметил, что партия «Әділет» уплатила избирательный взнос на всех людей, включенных в партийный список.

По завершении заседания, члены Центризбиркома подписали протоколы и приняли постановление о регистрации партийного списка общественного объединения «Партия «Әділет» на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года. Зарегистрированные кандидаты получили соответствующие удостоверения.

#ЦИК #список #партия

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