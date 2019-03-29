ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченые успели оформить документы для АСП

Центры обслуживания населения (ЦОН) Казахстана будут работать все выходные до 1 апреля, чтобы малообеспеченные семьи успели оформить необходимые документы для получения адресной социальной помощи, сообщает Kazpravda.kz
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"В связи с увеличением потока регистрирующихся по месту жительства для получения адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, в Центрах обслуживания населения прием по вопросам регистрации и документирования будет проводится все выходные дни до 1 апреля текущего года", – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
Также отмечается, что для снижения очередей миграционной службой в ЦОНах организованы дополнительные рабочие места.
"Прием граждан, обратившихся для оформления удостоверяющих личность документов и регистрации по месту жительства, будет проводится с 9.00 до 20.00 часов", – говорится в сообщении.