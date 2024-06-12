Турист умер от жары в степи под Байконуром
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Адема Ергали
Приятели шли посмотреть орбитальный корабль «Буран»
Два гражданина Франции попытались нелегально пробраться на Байконур. До космодрома они двигались пешком, по пути один из иностранцев умер от обезвоживания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК
По данным телеканала, два туриста – 27-летний Николас Бенджамин Карбон и 25-летний Анджело Алибета – прилетели из Парижа в Алматы.
«Как рассказал выживший мужчина, они решили самостоятельно отправиться на космодром, чтобы посмотреть орбитальный корабль «Буран». Друзья шли через степь, где температура превышала 30 градусов. Этого хватило, чтобы у одного из них случился тепловой удар. У Анджело несколько раз текла кровь из носа. А после он потерял сознание», – говорится в информации.
Также сообщается, что Николас вернулся на трассу за помощью, где встретил полицейских, но объяснить им ничего не смог.
«Иностранца доставили на контрольно-пропускной пункт Байконура. И только там узнали о втором туристе. Когда нашли Анджело, он был уже мертв. Следов насильственной смерти у парня не обнаружили. По одной из версий, на жаре у него не выдержало сердце», – отмечает СМИ.