Туристам одной страны хотят запретить въезд на курорты Европы

«Антисоциальным» британцам захотели запретить въезд на Майорку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Британским туристам, которые ведут себя антисоциально, захотели запретить въезд на популярные курорты Европы: Майорку и Ибицу. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

По данным источника, региональные правительства Балеарских островов, в том числе Майорки, Ибицы, Минорки и Форментеры, рассматривают возможность внесения в черный список британских туристов, нарушающих новые правила.

В заявлении чиновников говорится, что в отношении отдыхающих этой национальности применят жесткие меры. Одной из них будет депортация с последующим запретом въезда на определенный срок.

Издание отмечает, что в некоторых частях Майорки и Ибицы, таких как Магалуф и Вест-Энд в Сан-Антонио, уже действуют некоторые ограничения. Они включают в себя штрафы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов за прыжки с балконов отелей, а также лимит на количество подаваемого гостям алкоголя на курортах, работающих по системе «все включено».

Daily Star добавляет, что любые попытки запретить въезд недобросовестным туристам могут нарушать законодательство ЕС о свободном передвижении. Поскольку Великобритания больше не является членом ЕС, британцев легче занести в черный список популярных курортов, говорится в статье.

В августе выяснилось, что четверо из пяти туристов, получивших летом большие штрафы за лазание по балконам отелей в Магалуфе, были британцами, подчеркивает автор публикации.

Ранее жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Они признались, что страдают от выходок пьяных туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев.