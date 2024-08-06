Туристы из 80 стран посетили ярмарку креативных индустрий в Боровом

Иностранные гости смогли оценить работы мастеров, которые реализовали изделия почти на 1 000 000 тенге

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственном национальном природном парке «Бурабай» в рамках международного заплыва X-WATERS Kazakhstan - 2025 была организована ярмарка местных художников и ремесленников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Туристы из более чем 80 стран смогли познакомиться и приобрести работы мастеров, которые реализовали свои изделия почти на 1 000 000 тенге.

Главная цель мероприятия – обеспечить мастерам условия и поддержку для коммерциализации их творчества.

В министерстве отметили, что такие ярмарки в регионе планируют проводить регулярно, предоставляя площадку предпринимателям бесплатно.

Напомним, зарубежные блогеры-миллионники из 8 стран поехали в тур на Чарынский каньон и Кольсайское озеро.