Известные зарубежные блогеры прибыли в Казахстан для популяризации Всемирных игр кочевников

Фото: Минтуризма

По данным акимата Алматинской области, в мероприятии приняли участие 11 блогеров из 8 стран: Тайланда, Малайзии, Китая, Омана, Турции, Азербайджана, Вьетнама, Италии и Кыргызстана. Среди них – международные звезды, такие как Nur Ruhainies Farehah из Малайзии, актриса и ведущая с 1,7 млн подписчиков в Instagram и 738,7 тыс. в TikTok, а также Wang Jianing из Китая, фуд-блогер с большой аудиторией на Xiaohongshu, Douyin и Weibo.

В ходе мероприятия гости посетили туристические объекты Алматинской области, включая Шарынский каньон и Кольсайское озеро. Стоит отметить, что в этом году в области наблюдается двукратный рост числа туристов.

«В Кегенском районе наряду с традиционными местами отдыха открываются юрты и этно-ауылы, что способствует развитию интереса иностранцев к природе и национальным ценностям Казахстана», – подчеркнул аким Кегенского района.

В Кегене функционирует около 50 юрт, предоставляющих услуги туристам. В целом по Кегенскому району насчитывается около 200 юрт, из них в селах Жайдакбулак, в альпинийском лагере Шаркудык, Каркара, Туйык.

Аким Кегенского района Нурбакыт Тенизбаев сообщил, что на озере Кольсай доступна услуга аренды катеров и лодок – всего 80 единиц. Все предоставляемые услуги соответствуют необходимым стандартам: оплата производится через QR-коды, предоставляются спасательные жилеты, соблюдаются все меры безопасности. Для удобства передвижения по тропам к озеру Кольсай за счет средств Национального парка сделаны деревянные тропы с задней стороны озера.

В прошлом году при поддержке акима области и управления туризма были построены деревянные лестницы, смотровые площадки, санитарные узлы и объекты общественного питания вдоль озера Кольсай. Аналогичные работы проводятся и у озера Кайынды.



Кроме того, благодаря инвесторам на берегу озера Кольсай возведена ставшая мировым брендом этно-кофейня казахской кухни в современной интерпретации - «Tary», а также открыт центр «Жибек жолы» для обеспечения комфортного пребывания международных туристов. Уже решён вопрос обеспечения интернета компанией K-cell, а также при привлечении инвесторов планируется строительство канатной дороги от нижней до верхней части автостоянки у озера Кольсай.

В ближайших планах – организация автостоянки на нижнем уровне от озера и прокладка канализации к зонам отдыха.

Масштабные работы проводятся и на территории Чарынского каньона. В 2023 году за счет частного инвестора Qazaq National Parks открылся визит-центр на сумму 300 млн тенге. Также на территории визит-центра для посетителей функционирует аутентичная этно-кофейня казахской кухни в современной интерпретации – «Tary».

Для удобства посетителей организованы экскурсии по каньону на специальном транспорте. В будущем на территории планируется строительство и увеличение глемпингов.

Развитие туристической отрасли Казахстана продолжается высокими темпами, и страна стремится соответствовать мировым стандартам в сфере туризма.