Туркестанец подал в суд на экс-невесту из-за совместно потраченных денег

В Туркестанской области суд отказал бывшему жениху в удовлетворении иска о взыскании денег с экс-невесты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram облсуда.

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Житель Туркестанской области «С» со своей матерью «О» обратились в Тюлькубасский районный суд, пытаясь вернуть 1 051 285 тенге, которые они когда-то отправили на банковскую карту экс-невесты «У».

Однако в суде всплыла правда. Как оказалось, девушка с 30 октября 2021 года, когда ее похитили в качестве невесты, жила с подавшим на нее в суд мужчиной как жена, а перечисленные деньги были потрачены на семейные нужды – продукты, лекарства и вещи для дома.

«Суд, исходя из вышеизложенного и ссылаясь на отсутствие устного или письменного соглашения между сторонами, отказал «С» и «О» в удовлетворении требований к «У» о взыскании долга», – отметили в суде.

Но такой вердикт бывшего жениха и его мать не устроил, они подали апелляционную жалобу, которую Туркестанский областной суд оставил без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.