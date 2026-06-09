Туркестанская волна

Завершившийся в Туркестане чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди юнио­ров, молодежи до 23 лет (U23) и по параканоэ оказался очень успешным для отечественных спортсменов. Сборная Казахстана завоевала 44 медали, среди которых 20 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых.

фото Kazakhstan paddling family

В общекомандном зачете наши гребцы безоговорочно заняли первое место, оставив далеко позади признанных фаворитов континента из Узбекистана и Китая.

Исторический статус этого триумфа трудно переоценить: первенство такого уровня страна принимала впервые. Около 300 мастеров гребли из 15 стран вели борьбу на международном гребном канале – уникальном, не имеющем аналогов в Центральной Азии сооружении. Построенный по передовым стандартам канал защищен от степных ветров и оснащен автоматикой олимпийского класса. Таким образом, Туркестан становится главным центром развития этого вида спорта, а созданная инфраструктура гарантирует нашим атлетам качественный прорыв на годы вперед.

Родные стены и ультрасовременная трасса вдохновили казахстанскую команду. Главными героями молодежных заездов стали Дмитрий Холмогоров и Стелла Суханова, сокрушившие конкурентов на дистанциях 1 000 и 500 м в одиночках, а также взявшие золото в миксте. Не оставила шансов соперницам мощная связка Марии Бровковой и Ульяны Киселевой, которые в каноэ-двойке дважды праздновали чемпионство на 200 и 500 м.

Среди юниоров до 18 лет яркие заез­ды продемонстрировали Тимофей Таранов и Эвелина Костенко. Особым украшением турнира стали победы экипажей-четверок, где мужская и женская молодежные команды буквально разорвали финишные створы в заездах на 500 м.

Параллельно развернулась драматичная борьба в параканоэ, где разыгрывались важнейшие рейтинговые очки для квалификации на Паралимпийские игры в Лос-Анд­желесе (США). Жаныл Балтабаева завоевала золото на дистанции 500 м. Весомый вклад в общую копилку внесли Мейржан Армия, Максим Богатырев, Бейбарыс Спатай и Жалгас Тайкенов, а прославленный чемпион зимних паралимпиад Ербол Хамитов, недавно перешедший в летнюю дисциплину, показал гроссмейстерский пятый результат, подтвердив свой огромный потенциал. Итоговый день соревнований принес стране еще целую россыпь серебряных наград от экипажей-четверок и двоек.