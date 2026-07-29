Казахстанские шпажисты завоевали историческое «золото» на ЧМ в Китае

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

До сегодняшнего дня лучшим результатом команды была бронзовая медаль

Фото: пресс-служба Минтуризма

Сборная Казахстана по фехтованию отметилась золотой медалью чемпионата мира-2026, который в эти дни проходит в Гонконге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Успеха добилась мужская команда по фехтованию на шпаге. Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов дошли до финала, где в матче за «золото» встретились с Украиной.


Решающее противостояние завершилось победой наших спортсменов со счетом 45:40.

По ходу турнира казахстанцы выиграли у Финляндии (45:39), Узбекистана (28:27), Дании (45:36) и Египта (41:32).

Таким образом, шпажисты добились исторического результата. Ранее высшим достижением команды в этой дисциплине являлась «бронза», которую спортсмены взяли в 2025 году. Также в 2023-м Руслан Курбанов становился третьим в индивидуальных соревнованиях. 

#Китай #ЧМ #Минтуризма #шпажисты

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