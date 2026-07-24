Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров

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Испания впервые объявила чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами, в то время как Франция обратилась за помощью к Европейскому союзу для борьбы с крупным возгоранием на атлантическом побережье. Волна жары усиливает пожары по всей Европе, вынуждая десятки тысяч людей покидать свои дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на GISMETEO

Как пишет Reuters, во Франции власти распорядились о полной эвакуации полуострова Кап-Ферре — популярного туристического направления. По официальным данным, из района были вывезены около 40 000 человек, часть из них эвакуировали по морю.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна запросила активацию механизма гражданской защиты ЕС для борьбы с огнем, который уже уничтожил около 8 700 гектаров земли. Ожидается прибытие специализированной авиации из других европейских государств.

В Испании более 10 000 человек были эвакуированы из населенных пунктов в горных районах к западу от Мадрида. Три пожара в этом регионе и соседней провинции Авила побудили власти ввести чрезвычайное положение, что позволяет координировать усилия по ликвидации последствий на национальном уровне.

Это первый случай, когда подобная мера применяется в Испании из-за лесных пожаров. Ранее аналогичный уровень чрезвычайной ситуации вводился во время масштабного отключения электроэнергии в 2025 году.

По словам местных жителей, масштабы бедствия стали беспрецедентными. В городе Навалуэнга очевидцы наблюдали, как пожарные вертолеты забирают воду из реки, пытаясь сдержать распространение огня.

Согласно данным властей, в зону бедствия направлены более 270 сотрудников экстренных служб, около 40 наземных подразделений и дополнительные военные силы.

По информации Европейской системы мониторинга лесных пожаров, с начала года в Испании произошло более 350 возгораний. В 2025 году страна уже столкнулась с рекордными потерями лесных территорий.