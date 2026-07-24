Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании

Европа,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Пожары, охватившие Европу на этой неделе, унесли жизни двух пожарных во Франции и ещё одного в Италии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Лесные пожары продолжают распространяться по отдельным районам Франции, Испании и Италии, вынуждая тысячи людей покидать свои дома на фоне аномальной жары.

В департаменте Жиронда на юго-западе Франции, по данным местных властей, за одну ночь эвакуировали более 10 000 человек из-за пожара, уничтожившего свыше 2 000 гектаров в регионе.

Очаг возгорания, возникший в коммуне Сомюс в среду, расширяется к юго-западу в направлении районов Ле Порж и Леж-Кап-Ферре. К утру четверга с огнем боролись уже 500 пожарных, ожидается прибытие авиационной поддержки. Во вторник двое пожарных погибли при тушении пламени в пригороде Бордо Мериньяк. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в среду встретился с их семьями и коллегами, чтобы отдать дань памяти погибшим.

"От имени президента Республики, правительства и всей нации, которая так многим им обязана, я выразил нашу безграничную благодарность и непоколебимую поддержку", - написал он в социальной сети.

Несколько департаментов на юге Франции по-прежнему остаются под "красным" уровнем опасности лесных пожаров, по данным метеослужбы Météo-France.

Очаги возгорания возникли и на Сицилии, где для ликвидации последствий пожаров мобилизовали около 6 000 работников экстренных служб, в том числе пожарных, лесную охрану и сотрудников гражданской защиты. По данным региональных властей, к среде удалось потушить 300 из 344 зарегистрированных на острове пожаров.

"Наиболее сложные очаги, где сейчас работают подразделения пожарной службы, гражданской защиты и лесного корпуса, находятся в районах Казаболи, Бивона, Алимёна, Сан-Катальдо, Галати-Мамертино, в отдельных зонах парка Мадоние и в окрестностях Сиракуз", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, один из пожарных, названный властями Алессандро Марки, погиб во время тушения пожара в Сан-Катальдо.

"Он погиб при исполнении служебного долга, служа обществу. От себя лично и от имени Министерства внутренних дел выражаю его семье самые глубокие соболезнования", - сказал Пьянтедози.

Крупный лесной пожар также зафиксирован к юго-западу от испанской столицы, Мадрида, между городами Альморокс и Вилья-дель-Прадо. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях Гражданской гвардии Испании видно, как сотрудники обходят дома, эвакуируя жителей из населенного пункта. К вечеру среды для борьбы с огнем были задействованы 88 пожарных, 35 единиц техники и вертолет.

Разрушительный лесной пожар в провинции Гвадалахара к северу от Мадрида, уже выжег 32 000 гектаров насаждений. По данным Европейской информационной системы, с начала 2026 года лесные пожары уничтожили около 254 388 гектаров насаждений в странах ЕС. Эта площадь превышает многолетний средний показатель, но все еще меньше 270 449 гектаров, выгоревших за тот же период 2025 года, следует из этих данных.

#пожар #лес #Европа

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