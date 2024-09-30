«Турнир сильнейших»: названа победительница в женском боксе
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Звание «Лучший боксер» было присвоено Алуа Балкибековой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Турнир прошел в Караганде. На турнире она выиграла соревнования в весе до 50 килограммов.
Юная спортсменка выиграла в номинации «За волю к победе».
Награду «Лучший тренер» получил Долкунжан Камеков, а Данара Ахметова признана «Лучшей судьей».
Отмечается, что результаты данного турнира повлияют на формирование состава команды Казахстана на новый сезон.
Ранее сообщалось, что о своем участии в турнире заявили 70 женщин-боксеров со всех регионов страны, а также из России.
Главной особенностью соревнований стало то, что спортсменки выступали без шлемов.