«Турнир сильнейших»: названа победительница в женском боксе

Звание «Лучший боксер» было присвоено Алуа Балкибековой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Оlympic.kz

Турнир прошел в Караганде. На турнире она выиграла соревнования в весе до 50 килограммов.

Юная спортсменка выиграла в номинации «За волю к победе».

Награду «Лучший тренер» получил Долкунжан Камеков, а Данара Ахметова признана «Лучшей судьей».

Отмечается, что результаты данного турнира повлияют на формирование состава команды Казахстана на новый сезон.

Ранее сообщалось, что о своем участии в турнире заявили 70 женщин-боксеров со всех регионов страны, а также из России.

Главной особенностью соревнований стало то, что спортсменки выступали без шлемов.