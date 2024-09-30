«Турнир сильнейших»: названа победительница в женском боксе

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Звание «Лучший боксер» было присвоено Алуа Балкибековой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Оlympic.kz

Турнир прошел в Караганде. На турнире она выиграла соревнования в весе до 50 килограммов.

Юная спортсменка выиграла в номинации «За волю к победе». 

Награду «Лучший тренер» получил Долкунжан Камеков, а Данара Ахметова признана «Лучшей судьей».

Отмечается, что результаты данного турнира повлияют на формирование состава команды Казахстана на новый сезон.

Ранее сообщалось, что о своем участии в турнире заявили 70 женщин-боксеров со всех регионов страны, а также из России.

Главной особенностью соревнований стало то, что спортсменки выступали  без шлемов. 

#Спорт #бокс #Караганда

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