Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны.

"Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.