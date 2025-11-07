Тут рождаются новые имена

Культура,Музыка
6
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Алматы принял VII Международный фестиваль камерной музыки: при поддержке управления культуры городского акимата и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы на протяжении нескольких дней жители и гости мегаполиса наслаждались музыкой великих в исполнении прославленных мастеров.

фото Алтая Жатканбаева

Фестиваль по праву занимает особое место ввиду своей тщательно проработанной программы и подбора выдаю­щихся музыкантов. Примечательно, что ректор консерватории ­Гаухар Тасбергенова всячески поддерживает такие культурно-музыкальные мероприятия в стенах творческого вуза, стремясь открывать новые таланты.

Первый день фестиваля был посвящен 185-летию великого композитора П. И. Чайковского. Высокий уровень исполнения произведения всемирно знаменитого автора показал профессионально состоявшийся струнный квартет из двух скрипок (Зейнеп ­Сулейменова, Айнаш Жайлибекова), альта (Дария Барлыбаева) и вио­лончели (Эльдар Айтбеков). В программу первого вечера вошли также сольные вокальные выступления. Завершился вечер исполнением произведения П. И. Чайковского «Памяти великого художника»: на сцене блистало трио Аскар ­Кульшарипов (фортепиано), Багдат Абильханов (скрипка), Ермек Курманаев (виолончель).

Во второй день в исполнении лауреатов престижных конкурсов Алексея Мельникова и Арсения Тарасевича-Николаева прозвучали соната Йоганнеса Брамса и сюита «Золушка» Сергея Прокофьева в обработке Михаила Плетнева. Благодарная публика несколько раз вызывала музыкантов на бис.

В третий день фестиваля зал наполнила музыка великого Михаила Глинки и Франсиса Пуленка. Венчающим праздничную атмосферу этого вечера стало исполнение «Фортепианного квинтета, ОР. 57 G-MOLL» Дмитрия Шостаковича.­

Заключительным аккордом фестиваля стал гала-концерт, в котором разнопланово, но вместе с тем гармонично переплелись выступления разных артистов – как инструментальных исполнителей, так и сольных вокалистов. Не обошлось и без музыкального сюрприза. На сцену выкатили необыкновенный инструмент маримба – синтез ударных и клавишных с поразительным звучанием, в сочетании напоминающим и клавесин, и мини-орган, и не­много даже саксофон. Виртуозное исполнение на нем ­Аскара Абильдина произведения ­Эммануэля ­Сежурнэ произвело в концертном зале фурор.

Особо стоит отметить главное действующее лицо фес­тиваля, его креативного генератора идей – профессора КНК им. Курмангазы Сауле ­Медеубаеву.

– Фестиваль – это культурно-­музыкальный форум, на полях которого происходят рож­дение и становление новых персоналий и коллективов. При этом тут же продолжают блистать признанные мастера классической сцены. Создание каждого нового фестиваля представляет собой твор­ческий поиск, это тернистый путь по подбору и подготовке исполнителей, выбору репертуара, да и в административном плане дорога довольно непроста, – отметила Сауле Мукановна. – Но самое главное – это наш зритель, который приходит на праздник классической музыки. Он у нас самый благодарный и самый отзывчивый. Цель фестиваля – донести до него частички немеркнущего камерного ансамблевого исполнительского искусства. Думаю, что у фестиваля уже есть и всегда будут верные друзья и почитатели.

#Алматы #фестиваль #камерная музыка

Популярное

Все
Установки на укрепление стабильности
Ресурсы нужно экономить
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Дорожные службы готовы к зиме
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Казахская академия хореографии развивает сотрудничество с з…
Госпремия «Дарын»: комиссия определила победителей
С начала года библиотеки Казахстана посетили 37 миллионов ч…
Исторический спектакль «Бопай ханым» показали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]