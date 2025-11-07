Алматы принял VII Международный фестиваль камерной музыки: при поддержке управления культуры городского акимата и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы на протяжении нескольких дней жители и гости мегаполиса наслаждались музыкой великих в исполнении прославленных мастеров.

фото Алтая Жатканбаева

Фестиваль по праву занимает особое место ввиду своей тщательно проработанной программы и подбора выдаю­щихся музыкантов. Примечательно, что ректор консерватории ­Гаухар Тасбергенова всячески поддерживает такие культурно-музыкальные мероприятия в стенах творческого вуза, стремясь открывать новые таланты.

Первый день фестиваля был посвящен 185-летию великого композитора П. И. Чайковского. Высокий уровень исполнения произведения всемирно знаменитого автора показал профессионально состоявшийся струнный квартет из двух скрипок (Зейнеп ­Сулейменова, Айнаш Жайлибекова), альта (Дария Барлыбаева) и вио­лончели (Эльдар Айтбеков). В программу первого вечера вошли также сольные вокальные выступления. Завершился вечер исполнением произведения П. И. Чайковского «Памяти великого художника»: на сцене блистало трио Аскар ­Кульшарипов (фортепиано), Багдат Абильханов (скрипка), Ермек Курманаев (виолончель).

Во второй день в исполнении лауреатов престижных конкурсов Алексея Мельникова и Арсения Тарасевича-Николаева прозвучали соната Йоганнеса Брамса и сюита «Золушка» Сергея Прокофьева в обработке Михаила Плетнева. Благодарная публика несколько раз вызывала музыкантов на бис.

В третий день фестиваля зал наполнила музыка великого Михаила Глинки и Франсиса Пуленка. Венчающим праздничную атмосферу этого вечера стало исполнение «Фортепианного квинтета, ОР. 57 G-MOLL» Дмитрия Шостаковича.­

Заключительным аккордом фестиваля стал гала-концерт, в котором разнопланово, но вместе с тем гармонично переплелись выступления разных артистов – как инструментальных исполнителей, так и сольных вокалистов. Не обошлось и без музыкального сюрприза. На сцену выкатили необыкновенный инструмент маримба – синтез ударных и клавишных с поразительным звучанием, в сочетании напоминающим и клавесин, и мини-орган, и не­много даже саксофон. Виртуозное исполнение на нем ­Аскара Абильдина произведения ­Эммануэля ­Сежурнэ произвело в концертном зале фурор.

Особо стоит отметить главное действующее лицо фес­тиваля, его креативного генератора идей – профессора КНК им. Курмангазы Сауле ­Медеубаеву.

– Фестиваль – это культурно-­музыкальный форум, на полях которого происходят рож­дение и становление новых персоналий и коллективов. При этом тут же продолжают блистать признанные мастера классической сцены. Создание каждого нового фестиваля представляет собой твор­ческий поиск, это тернистый путь по подбору и подготовке исполнителей, выбору репертуара, да и в административном плане дорога довольно непроста, – отметила Сауле Мукановна. – Но самое главное – это наш зритель, который приходит на праздник классической музыки. Он у нас самый благодарный и самый отзывчивый. Цель фестиваля – донести до него частички немеркнущего камерного ансамблевого исполнительского искусства. Думаю, что у фестиваля уже есть и всегда будут верные друзья и почитатели.