Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области обнаружила факты разграбления и сокрытия конфискованного имущества на спецстоянке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Указанное транспортное средство ранее было изъято в рамках административного производства и подлежало конфискации в доход государства. Однако, находясь на хранении, тягач был разобран, его запчасти похищены.



Кроме того, выявлен факт сокрытия имущества, подлежащего конфискации. В рамках уголовного дела автомашина марки Mercedes E350 стоимостью 8 млн тенге, передана на хранение отцу подозреваемого. Впоследствии суд постановил конфисковать автомашину в доход государства.



Несмотря на состоявшийся судебный акт, отец подозреваемого скрыл автомобиль.

Выявленные нарушения переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.