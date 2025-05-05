Тягач стоимостью 100 млн тенге разобрали на запчасти на штрафстоянке в Алматинской области

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Речь идет о седельном тягаче марки Volvo FH стоимостью свыше 100 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области обнаружила факты разграбления и сокрытия конфискованного имущества на спецстоянке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Указанное транспортное средство ранее было изъято в рамках административного производства и подлежало конфискации в доход государства. Однако, находясь на хранении, тягач был разобран, его запчасти похищены.
 
Кроме того, выявлен факт сокрытия имущества, подлежащего конфискации. В рамках уголовного дела автомашина марки Mercedes E350 стоимостью 8 млн тенге, передана на хранение отцу подозреваемого. Впоследствии суд постановил конфисковать автомашину в доход государства.
 
Несмотря на состоявшийся судебный акт, отец подозреваемого скрыл автомобиль.

Выявленные нарушения переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.

#Алматинская область #имущество #штрафстоянка

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