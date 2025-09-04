Визит Касым-Жомарта Токаева в Китай структурировал три взаимосвязанных контура казахстанской внешней политики: геополитический (ШОС и региональное позиционирование), геоэкономический (транспорт, энергетика, индустриальные и «зелёные» проекты) и гуманитарно-ценностный (образование, культура, языки). В совокупности они подтверждают: Астана действует активно и прагматично, увеличивая стратегические опции в меняющейся Евразии

Фото: пресс-служба Президента РК

Геополитический контур: ШОС как платформа «длинных решений»

Опорным событием визита стало участие Президента Казахстана в заседании Совета глав государств ШОС в Тяньцзине. Токаев подчёркнул базовые принципы, на которых строится позиция Астаны: равноправный многополярный порядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела, признание права на суверенное развитие, справедливая торговля и взаимовыгодные инвестиции. Он отдельно акцентировал «Шанхайский дух» как основу доверия и солидарности.

Итоговый пакет решений подтверждает нацеленность ШОС на «длинные» институциональные эффекты: Тяньцзиньская декларация, «Стратегия развития ШОС до 2035 года», документы по противодействию экстремистской идеологии, дорожная карта по энергетическому сотрудничеству, а также расширение форматов взаимодействия и статусов партнёрства. Это задаёт предсказуемый контур для региональной архитектуры, в которой Казахстан последовательно укрепляет субъектность.

Парад как язык «политики памяти» и сигналов безопасности

3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почётного гостя принял участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь, посвящённом 80-летию Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления японскому милитаризму. В тот же день он присутствовал на торжественном приёме от имени Председателя КНР Си Цзиньпина для высоких гостей парада.

Содержательно парад встроен в «геополитику памяти», которую Пекин транслирует как ресурс легитимности и миротворчества. В официальной части прозвучали ключевые тезисы Си Цзиньпина о приверженности миру, необходимости устранять коренные причины войн и не допускать повторения исторических трагедий; парадная часть символически акцентировала роль Китая в Победе и консолидацию общества перед лицом внешних угроз. Для Казахстана присутствие на трибуне рядом с лидерами ряда государств — это не про демонстрацию силы, а про узнаваемый дипломатический код: солидарная память о войне как основа ответственности в нынешней турбулентности.

Важно, что ещё 1 сентября на саммите ШОС Токаев связал юбилейные даты — 80-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН — с актуальной повесткой реформы глобального управления, подчеркнув ценность многосторонности и необходимость обновления Совбеза ООН. Таким образом, участие в параде и приёме дополнило его политический сигнал: уважение к исторической памяти — не ритуал, а практическая опора для международной безопасности и диалога.

Геоэкономика: «Средний коридор», индустриализация и зелёная повестка

Экономический контур был развернут в Пекине на заседании казахско-китайского Делового совета. Токаев подтвердил рекорд двустороннего товарооборота — 44 млрд долларов — и задал амбицию его наращивания в ближайшие годы; напомнил о 27 млрд долларов инвестиций из КНР и присутствии свыше 6 тысяч компаний с китайским капиталом. По итогам заседания подписано более 70 коммерческих документов на сумму свыше 15 млрд долларов — сигнал, что окно возможностей открыто «здесь и сейчас».

Ключевой «сквозной» сюжет — транспорт и логистика. На долю Казахстана приходится около 85% континентальных перевозок Китай – Европа; запуск вторых путей на участке Достык – Мойынты кратно (в пять раз) увеличивает пропускную способность; параллельно раскрывается потенциал Транскаспийского маршрута, а совместные терминалы в Ляньюньгане и сухой порт в Сиане усиливают плечи мультимодальной цепочки. Это не только про доходы, но и про геополитическую субъектность: транспортная карта Евразии меняется, и Казахстан осознанно закрепляется как «узловая страна» новой логистики.

Энергетика и промышленность логично дополняют логистику. С CNPC обсуждены модернизация Шымкентского НПЗ (до 12 млн т), развитие газохимии и проект карбамидного завода — это вклад в переработку и добавленную стоимость внутри страны. С CRRC — переход от закупок к локализации: после договорённостей о поставке магистральных и маневровых тепловозов следующий шаг — локальное производство и сервисные центры в Казахстане. Это ускоряет развитие машиностроения, создаёт рабочие места и выстраивает компетенции на территории.

Отдельная линия — «зелёная» трансформация. Открытие в Жамбылской области первого в стране завода компонентов для ветроэнергетики — индикатор того, что ESG-поворот становится частью реального сектора, а не сводится к декларациям. Синхронно расширяется проектный портфель с китайскими компаниями в ВИЭ и сетевой инфраструктуре. Такой поворот полностью резонирует с тематическими заявлениями лидеров ШОС по «зелёной» промышленности и устойчивой энергетике, создавая нормативный фон для масштабирования инвестиций.

Гуманитарное измерение: язык доверия и долгий культурный горизонт

Гуманитарная компонента — это инвестиции в «долгую дистанцию». На двусторонней повестке — открытие в Пекине Культурного центра Казахстана (язык уважения и «золотой мост» культуры) и масштабирование китайских мастерских Лу Баня в казахстанских вузах (инженерные навыки под реальную экономику). Это институционализация доверия, которая укрепляет экономические и политические связи. Такой подход рифмуется с тезисами авторской статьи Президента: устойчивость отношений рождается не только в торговле, но и в образовании, культуре, человеческих контактах.

Что это значит для внешней политики Казахстана

Во-первых, визит подтвердил, что Астана использует ШОС не только как площадку для политических консультаций, но и как механизм «сборки» норм на перспективу — от цифровой экономики и ИИ до устойчивой энергетики и «зелёной» индустрии. Диапазон инструментов казахстанской дипломатии в регионе расширяется.

Во-вторых, транспортная геоэкономика становится ядром стратегии. Модернизация коридора Китай–Европа через Казахстан, усиление Среднего коридора, синергия портов и сухих логистических хабов — это фундаментальная «привязка» страны к новым цепочкам стоимости. В терминах безопасности — диверсификация рисков; в терминах развития — ускоритель индустриализации и экспорта услуг.

В-третьих, сделан акцент на переработке и локализации. Встречи с CNPC и CRRC демонстрируют сдвиг от «сырьевого» взаимодействия к «технологическому»: нефтегаз — через модернизацию НПЗ и газохимию; транспорт — через локальное производство и сервис. Такой разворот оставляет больше добавленной стоимости внутри страны и повышает устойчивость к внешним шокам.

В-четвёртых, гуманитарная повестка перестаёт быть «приложением» к экономике. Культурный центр в Пекине и расширение системы мастерских — это институционализация доверия, та самая «социальная ткань» долгосрочного партнёрства, о которой Президент говорил в своей статье, опубликованной в Китае.

Наконец, визит подчёркивает эффективность внешней политики Казахстана в текущей турбулентности. Токаев на всех площадках последовательно увязывает политический диалог с экономическими и гуманитарными треками — это и есть «умная дипломатия», в которой декларации подтверждаются проектами, а проекты — институциональными рамками. Встреча с Си Цзиньпином в Тяньцзине задала политический тон (и зафиксировала рекорд 44 млрд долларов товарооборота), саммит ШОС дал нормативный каркас до 2035 года, Пекинский деловой блок обеспечил контрактную подпитку на миллиарды долларов, а культурные и образовательные инициативы укрепили «долгую доверительность» отношений.

Вместо заключения

Казахстан использует китайский трек как комплексную платформу укрепления суверенной конкурентоспособности: через логистику и индустриализацию, через технологические и «зелёные» проекты, через культуру и образование. Это — практическое содержание многовекторности. И в этом — подтверждение эффективности и успешности внешней политики, которую Казахстан проводит: она опирается на принципы, но измеряется конкретными результатами — в Тяньцзине, в Пекине и в казахстанских регионах, куда уже приходят новая инфраструктура, новые производства и новые компетенции.