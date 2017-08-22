Тяжелоатлет Айдар Казов принес Казахстану второе "золото" на Универсиаде-2017

Спорт
Казахстанский тяжелоатлет Айдар Казов принес Казахстану еще одну медаль на Универсиаде-2017. В весовой категории до 77 килограммов он завоевал медаль, сообщает Vesti.kz.
После первого вида двоеборья Казов расположился на третьем промежуточном месте. В третьей попытке, которая стала лучшей, ему покорились 145 килограммов. Больше него подняли только канадец Алекс Бельмар (147 килограммов) и российский штангист Вячеслав Яркин (150 килограммов).
В "толчке" Айдар Казов легко справился с первой попыткой, "толкнув" 175 килограммов. Такой результат сразу закрепил его в тройке будущих призеров. Причем судя по выступлениям соперников, ниже второго места он бы уже не "упал". Во второй попытке он поднял 186 килограммов, что принесло ему итоговую победу с суммой 331 килограмм.
На килограмм меньше в сумме поднял упомянутый Яркин - 330 (150 + 180). Третье место занял канадец Бельмар с результатом 316 (147 + 169) килограммов.
Эта медаль стала четвертой в активе казахстанских спортсменов, представляющих страну на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Ранее Дмитрий Баландин завоевал "бронзу" в плавании. Еще две награды на счету тяжелоатлетов: Арли Чонтей отметился бронзовой медалью, а Альберт Линдер "золотом".
После первого вида двоеборья Казов расположился на третьем промежуточном месте. В третьей попытке, которая стала лучшей, ему покорились 145 килограммов. Больше него подняли только канадец Алекс Бельмар (147 килограммов) и российский штангист Вячеслав Яркин (150 килограммов).
В "толчке" Айдар Казов легко справился с первой попыткой, "толкнув" 175 килограммов. Такой результат сразу закрепил его в тройке будущих призеров. Причем судя по выступлениям соперников, ниже второго места он бы уже не "упал". Во второй попытке он поднял 186 килограммов, что принесло ему итоговую победу с суммой 331 килограмм.
На килограмм меньше в сумме поднял упомянутый Яркин - 330 (150 + 180). Третье место занял канадец Бельмар с результатом 316 (147 + 169) килограммов.
Эта медаль стала четвертой в активе казахстанских спортсменов, представляющих страну на Универсиаде-2017 в Тайбэе. Ранее Дмитрий Баландин завоевал "бронзу" в плавании. Еще две награды на счету тяжелоатлетов: Арли Чонтей отметился бронзовой медалью, а Альберт Линдер "золотом".