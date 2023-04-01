Тюремного кибермошенника выявили в Алматинской области

Уголовник обманул казахстанцев на миллионы тенге, находясь в тюрьме в Алматинской области, передает Кazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Осужденный больше двух лет занимался интернет-мошенничеством из колонии в Алматинской области, сообщила пресс-служба прокуратуры.

За это время он совершил 200 фактов мошенничества на сумму свыше 25 млн тенге.

"Установлено, что с июня месяца 2020 года по январь месяц 2023 года осужденный Ж. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов, находясь в исправительном учреждении", - говорится в сообщении ведомства.

Факт зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения ст.190 ч.3 п.4 Уголовного кодекса "Мошенничество", и передан в следственное подразделение УП Конаева.

Уголовные дела заведены также в отношении сотрудников исправительного учреждения по статье "Бездействие по службе".