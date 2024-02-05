Тюремный срок получил экс-директор рынка «Алтын-орда»

Он обвинялся в незаконном хранении, перевозке психотропного вещества в особо крупном размере без цели сбыта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Карасайский районный суд Алматинской области

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным суда, летом прошлого года на автотрассе Алматы-Бишкек сотрудниками полиции была остановлена автомашина, где на заднем пассажирском сидении находился подсудимый. При личном обыске у него обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество.

Данное вещество оказалось психотропным веществом – мефедрон, c весом 1,796 грамм.

– Вина подсудимого доказана и подтверждена материалами уголовного дела, в том числе исследованной в суде видеозаписью задержания и личного обыска, результатами судебно-химической экспертизы самого психотропного вещества, судебно-химическими исследованиями смывов ладоней рук, ногтевых срезов рук и среза кармана джинсовых брюк, где установлены наслоения, содержащие психотропное вещество – мефедрон, а также другими собранными по делу доказательствами, – говорится в сообщении.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

Приговором суда он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 296 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.