У берегов Омана ищут экипаж после крушения нефтяного танкера

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Оманские береговые службы ведут поиск экипажа потерпевшего крушение возле берегов султаната нефтяного танкера под флагом Коморских островов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил центр морской безопасности Омана в социальной сети Х, пропали 16 граждан Индии и Шри-Ланки.

«Относительно инцидента с перевернувшимся к юго-востоку от Рас Мударака нефтяном танкере Prestige Falcon под флагом Коморских островов можно сказать, что по-прежнему его экипаж из 16 человек, 13 - граждане Индии и трое - Шри-Ланки - считается пропавшим, продолжаются поиски и совместная спасательная операция для обнаружения экипажа», - отметили в центре.

Танкер перевернулся в 25 морских милях от побережья султаната Оман в ночь на вторник.