У берегов Омана ищут экипаж после крушения нефтяного танкера

В мире, Происшествия
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Айман Аманжолова
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Пропали 16 граждан Индии и Шри-Ланки

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Оманские береговые службы ведут поиск экипажа потерпевшего крушение возле берегов султаната нефтяного танкера под флагом Коморских островов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил центр морской безопасности Омана в социальной сети Х, пропали 16 граждан Индии и Шри-Ланки.

«Относительно инцидента с перевернувшимся к юго-востоку от Рас Мударака нефтяном танкере Prestige Falcon под флагом Коморских островов можно сказать, что по-прежнему его экипаж из 16 человек, 13 - граждане Индии и трое - Шри-Ланки - считается пропавшим, продолжаются поиски и совместная спасательная операция для обнаружения экипажа», - отметили в центре.

Танкер перевернулся в 25 морских милях от побережья султаната Оман в ночь на вторник.

#спасение #экипаж #Оман #танкер

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