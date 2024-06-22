У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений

27-летний полицейский, младший инспектор-кинолог центра кинологической службы департамента полиции области Азамат Пазылов – уроженец поселка Тартогай Шиелийского района. После окончания школы он отучился в Кызылординском аграрно-техническом высшем колледже им. И. Абдукаримова по специальности «автомеханик». Воинский долг Родине отдал в частях ракетных войск и артиллерии. После «дембеля» в 2016 году был принят на службу в батальон полиции в Кызылорде. Спустя пять лет, пройдя спецподготовку, был переведен на службу в кинологический центр.

– Работать с собакой – одно удовольствие. Важно понимать ее язык, чувства, настроение. Еже­дневная работа научила меня налаживать с собакой молчаливый диалог. Так, бывают моменты, когда она мне подсказывает, что предпринять. Могу прочитать ее знаки о том, что ей нужно. Аналогично и собака понимает меня с полужеста, полуслова и четко исполняет мои команды, – увлеченно рассказывает Азамат.

Вот уже пять лет как кинолог работает с кобелем по кличке Елай – бельгийской овчаркой малинуа. Щенки этой породы от природы наделены умом и отличной памятью, послушны, отлично дрессируются. Они активны, быстро обучаемые и выносливые, им нравятся все виды дрессировки с вознаграждением, особенно игры.

– У Елая большой азарт к играм. Поэтому я дрессировал его маленьким мячиком. Прятал игрушку в траве, арыке, машине, кармане, сумке, и собака по запаху находила ее. Спустя месяц тренировок возле мячика располагал имитаторы запаха наркотиков, взрывчатых веществ и другого. Еще через два месяца работы убирал мячик, оставлял имитаторы. И когда он находил разыскиваемое, незаметно подкидывал рядом его любимый мячик, и хвалил, будто он нашел игрушку, а не имитатор. Так выработались условные рефлексы. Параллельно адаптировал щенка к окружающей среде, шуму, обществу, так как собаки, выросшие на привязи или в вольере, обычно боятся автотранспорта, которого они никогда не видели. Поэтому я ежедневно его выгуливал по улицам, возил в общественном транспорте, чтобы привыкал к людям и шуму толпы. Так выстроил систему тренировок – от простого к сложному, – поделился полицейский.

Для Азамата кинология – это целая наука, искусство. Нужно уметь понимать душу собаки – нельзя ее бить, кричать, она – как ребенок, все запомнит и обидится, считает он.

– Собака через поводок чувствует хозяина, ей передается весь настрой – страх, радость человека. Поэтому при обысках веду себя уверенно, чтобы соответственно вела себя и собака. Вообще собака выбирает хозяина. Мы с Елаем сошлись характерами и стали настоящими друзьями и напарниками, – говорит кинолог.

В 2019 году Азамат вместе с Елаем прошли спецподготовку в кинологическом центре МВД РК в Алматы. Они успешно сдали тесты, получили сертификаты и разрешения на розыскную службу.

По информации начальника кинологического центра подполковника полиции Багылана Бисена, роль верных помощников полиции невозможно переоценить.

– У нас содержатся 23 служебно-розыскные собаки. Девять из них обучены разыскивать наркотические средства, две – взрывчатые вещества, пять работают по следу и запаху человека, три – по одорологии и одна служебно-розыскная собака используется в роли «штурмовика». С помощью них за пять месяцев текущего года в регионе раскрыто 85 преступлений, – поделился он.

Азамат подчеркнул, что собаки породы малинуа находят любой законспирированный запрещенный предмет, будь он завернут в тряпку с солидолом, уксусом, майонезом, и даже в вакуумных упаковках. Ценность Елая в том, что за день он может обслужить 150 автомашин и не устанет.

С 2020 года герои нашего расска­за участвуют в ежегодных оперативно-профилактических мероприятиях «Қарасора». Азамат рассказал о самых запомнившихся случаях.

– Однажды патрульная полиция остановила для проверки два автомобиля. Я, соблюдая очередность, пошел к первой. Пока объяснял цель остановки, смотрю – рядом Елая нет. Вижу, собака влезла в стоящий сзади автомобиль. Пришлось бежать и спрашивать водителя и пассажиров, есть ли в салоне запрещенные предметы. Хозяин сумки тихо признался... Вот так без моей команды Елай сам обнаружил наркотические средства. Еще был случай в ходе рейда в частном секторе. Пока разговаривал с хозяином дома, Елай побежал к теплице во дворе и сел у двери, лая, чтобы ему открыли. Оказалось, что в теплице кроме овощей и фруктов было высажено несколько кустов нар­котических растений, – не без гордости рассказал полицейский.

За отличную службу Азамат Пазылов не раз был отмечен благодарственными письмами. А за результаты ОПМ «Қарасора-2022» руководство департамента отметило кинолога юбилейной медалью «30 лет казахстанской полиции» и книгой «Қазақстанның мәдени мұрасы».

Завершая беседу, спрашиваю: «А собакам дают награды?»

– Пока официальных наград не было. Но его за труд всегда вознаграждаю я сам, – смеясь, ответил Азамат.