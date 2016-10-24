У казахстанских НПО появится свой Кодекс этики поведения
Ксения Воронина
В рамках VII Гражданского форума планируется принять Кодекс этики НПО Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Нурлан Еримбетов, передает Kazpravda.kz.
"По поводу предложения, которое мы готовим. Сейчас идет реальное общение будущих делегатов форума с народом. В настоящее время нет планов, программ, концепции, и, наверно, мы должны сами для себя выработать некие стратегические шаги, куда НПО в дальнейшем должно идти, какое место в обществе занять, как сотрудничать. Мы будем принимать (Кодекс этики – Прим. ред.), и сейчас готовится проект Кодекса этики НПО", – уточнил Еримбетов.
Он пояснил, что документ будет представлять собой "некое обязательное условие для работы всех НПО, как себя вести, как разговаривать с людьми, как разговаривать с руководством".
"Это должна быть такая этика, которая бы не нарушала нашу сферу. Чтобы не было провокаторов, из-за которых НПО будут вызывать и говорить плохо. Мы хотим многих сегодня научить вести себя четко и правильно", – подчеркнул спикер.