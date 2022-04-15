Казахстанским чиновникам будет запрещено требовать у граждан и бизнеса подтверждающие справки, выписки или сканированные копии документов, если данные есть в информационных системах. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Для реализации Указа Президента «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» будет внедряться механизм, что если данные есть в информационных системах, то у бизнеса и граждан запрашивать их будет запрещено. То есть сегодня все те справки, выписки, подтверждающие документы, сканированные копии, которые требуются, будут полностью исключаться», - сообщил вице-министр.

Между тем, по его словам, сегодня разрабатываются правила, и только потом процесс автоматизируется. В итоге гражданам все равно приходилось приносить подтверждающие документы.

«Процессы изначально должны быть и могут проектироваться в цифровом формате. И этот принцип цифровизации по умолчанию предполагает, что реализация той или иной функции госоргана должна будет продумываться через эти инструменты», - резюмировал вице-министр.

