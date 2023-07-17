У кого что болит

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Дина Боранбаева

Перспективы и проблемы сферы здравоохранения области Жетысу подробно обсудили на встрече с главой профильного министерства.

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Программа визита главы Министерства здравоохранения РК Ажар Гиният в Жетысу включала посещение медучреждений райо­нов и областного центра, расширенное совещание с работниками сферы, а также встречи с руководством края и населением.

В числе приоритетов развития здравоохранения – обеспечение доступности услуг, развитие сельской медицины, охрана материнства и детства, улучшение лекарственного обеспечения, рассказала Ажар Гиният на встрече с общественностью в Талдыкоргане. В регионе будут построены современная онкологическая клиника и Центр раннего вмешательства. В течение двух лет по всей области Жетысу возведут 59 пунктов первичной медико-санитарной помощи, отремонтируют Панфиловскую многопрофильную ЦРБ, а также поставят в сельские медучреждения 128 единиц различного оборудования. В целом же по региону на материально-техническое оснащение предусмотрено 12,1 млрд тенге.

Самой насыщенной и эмоциональной частью встречи стали вопросы граждан. Касались они как личных ситуа­ций, так и ­системных проблем здравоохранения. В их числе – ингаляционный наркоз для ­стоматологической помощи детям с ментальными заболеваниями. По нормативам с прошлого года он включен в перечень оказываемых услуг, говорят представители ОФ «Другая жизнь». Однако нигде в регионе дети с аутизмом подобное лечение пока получить не могут. К 18 годам ребята в прямом смысле остаются без зубов, с общей болью обратилась к министру председатель объединения Камилла Ситасманова, отмечая, что чис­ло людей с ментальными нарушениями растет из года в год. С ситуацией разбирались прямо на месте: ответственные лица заявили об отсутствии необходимого оборудования в областной детской стоматологии. Однако, отчитался глава обл­здрава, закупка его уже ведется.

Ажар Гиният подчеркнула: по данной услуге со следующего года будут ужесточены требования по наличию необходимых специалистов и техники к стоматологи­ческим клиникам, участвую­щим в конкурсе на предос­тавление услуг.

Одним из самых часто задаваемых был вопрос нехватки узких специалистов. Так, родительницы жаловались на отсутствие в облас­ти эпилептолога, детского гастроэнторолога и гематолога, а также на удручающее состояние здания детской областной больницы, которое не видело капремонта десятки лет. Пациенты в возрасте просили расширить областной кардиоцентр, где прекрасным специалистам в стесненных условиях приходится работать с огромным потоком больных.

Говоря о ремонте и возведении медучреждений, Ажар Гиният подчеркнула, что в приоритете Минздрава – строительство медицинских комплексов, объединяю­щих на одной территории различные организации. В то же время места для подобных кластеров должны определять местные органы власти. В их же компетенции – ремонт имеющихся зданий. А вот дефицит кадров – общая для страны проблема. Решают ее увеличением количества образовательных грантов, повышением зарплат, мерами соцподдержки. К примеру, специалистам, готовым уехать в сельскую местность, подъемные пособия поднимут до 10 млн тенге, отметила Ажар ­Гиният. Но регионы должны сами предпринимать дополнительные шаги для привлечения и удержания квалифицированных врачей.

Особый упор глава ведомства сделала на развитие на местах системы службы поддержки пациентов, которая позволит оперативно рассмот­реть большинство жалоб, прозвучавших в зале. Так, министру говорили о нехватке определенных видов лекарств и даже об очередях в медучреждениях. Имеющий инвалидность Вадим Друзин от лица проживаю­щих в регионе маломобильных граждан попросил повысить доступность учреждений, а также поддержать медицинских работников края, которые, невзирая на жалобы и нагрузку, трудятся не покладая рук. Уже скоро, отметила Ажар Гиният, в стране примут документ, повышающий статус людей в белых халатах.

Помимо общей беседы с жителями, глава Минздрава провела личный прием граж­дан. Так, на высоком уровне услышали о беде мамы двух мальчиков, имеющих неврологические нарушения. Несмотря на тяжелое состояние, точный диагноз детям поставить не могут, а оттого нет протокола лечения и необходимой помощи, посетовала Айнур Шайзада. Этот вопрос взят под особый контроль департамента охраны здоровья матери и ребенка.

За два часа прозвучало более трех десятков вопросов. По многим из них министр здравоохранения вела довольно жесткий спрос с местных медицинских ведомств. По всем обращениям будет проведен тщательный анализ и приняты необходимые меры, заверила главный врач страны.

#здравоохранение #Жетысу #Минздрав #проблемы

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