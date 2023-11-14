Молоко «в запое»

Это тем более странно, что молока повсеместно не хватает, оно – востребованный продукт. На фоне засилья суррогатной продукции из порошкового молока отказ от натурального сырья кажется неестественным. Но факт остается фактом.

Жители села Краснознаменное Мамлютского района не могут, как прежде, продавать молоко местному молокозаводу, хотя для большинства из них это основной, если не единственный источник дохода. В итоге некоторым приш­лось сдавать уже не молоко, а коров – на мясо, поскольку не на что стало покупать корма.

– Но если молоко не продавать, то чем нам жить? – вопрошают жители.

В ответ представители молокозавода говорят, что их не устраивает качество сельского молока, а именно – низкая кислотность и высокая «алкоголька».

Алкогольная проба молока считается важным средством контроля качества молочной продукции. Эта проба позволяет выявить наличие в молоке алкоголя.

Но как он там возникает? В результате несоблюдения технологических процессов или использования некачественных сырьевых компонентов, отвечают эксперты. Кроме того, алкоголь может быть добавлен в молоко умышленно, с целью увеличения срока годности и чтобы замас­кировать неприятные запахи и вкусы.

Не случайно производители молочной продукции повышают требования к сырью, то есть молоку, которое якобы не соответствует новым стандартам. Молокозавод, к примеру, стремится переработать молоко так, чтобы сделать его ультрапастеризованным.

Ультрапастеризация, для сведения, это такая разновидность пастеризации (термичес­кой обработки с целью продления срока годности), при которой жидкость на одну-две секунды нагревают до температуры 135–150 °C и сразу же охлаждают до 4–5 °C. При этом уничтожается большинство патогенов. Процесс обработки продукта происходит в закрытой системе.

– Чтобы получить ультрапас­теризованное молоко, качество молока должно быть высоким, то есть у него должны быть высокая кислотность и низкая «алкоголька», – объяснила директор молокозавода Инна Пискунова. – Если по алкалоидам превышение, то, соответственно, завод не может работать с таким молочным сырьем.

Переработчики призывают заготовителей молока работать с населением, объяснять новые правила и стандарты. Увы, не все осознают свою ответственность. Кто-то сдает качественное молоко, а у кого-то оно «под градусом». В итоге страдают все. Что делать?

Молокозавод заключает со сдатчиками молока договор, в котором прописываются все требования, в том числе по плотнос­ти продукта, его кис­лотности и термоустойчивости. Влияют на качество молока даже внешний вид коровы (чис­тота), здоровье и период сдачи (молоко не должно попадать на реализацию во время отела).

Проблема сдачи молока кос­нулась не только жителей села Краснознаменное, но и соседей. Заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Талгат Наурызбаев предложил сельчанам проверять качество молока в заводской лаборатории, чтобы скорректировать правила содержания и дойки коров.