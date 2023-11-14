Молоко «в запое»

Проблемная зона, Спецпроекты
115
Андрей Кратенко

Из-за повышенного содержания алкалоидов в натуральном молоке жители Северо-Казахстанской области не могут продать его на переработку.

рисунок Николая Веревочкина

Это тем более странно, что молока повсеместно не хватает, оно – востребованный продукт. На фоне засилья суррогатной продукции из порошкового молока отказ от натурального сырья кажется неестественным. Но факт остается фактом.

Жители села Краснознаменное Мамлютского района не могут, как прежде, продавать молоко местному молокозаводу, хотя для большинства из них это основной, если не единственный источник дохода. В итоге некоторым приш­лось сдавать уже не молоко, а коров – на мясо, поскольку не на что стало покупать корма.

– Но если молоко не продавать, то чем нам жить? – вопрошают жители.

В ответ представители молокозавода говорят, что их не устраивает качество сельского молока, а именно – низкая кислотность и высокая «алкоголька».

Алкогольная проба молока считается важным средством контроля качества молочной продукции. Эта проба позволяет выявить наличие в молоке алкоголя.

Но как он там возникает? В результате несоблюдения технологических процессов или использования некачественных сырьевых компонентов, отвечают эксперты. Кроме того, алкоголь может быть добавлен в молоко умышленно, с целью увеличения срока годности и чтобы замас­кировать неприятные запахи и вкусы.

Не случайно производители молочной продукции повышают требования к сырью, то есть молоку, которое якобы не соответствует новым стандартам. Молокозавод, к примеру, стремится переработать молоко так, чтобы сделать его ультрапастеризованным.

Ультрапастеризация, для сведения, это такая разновидность пастеризации (термичес­кой обработки с целью продления срока годности), при которой жидкость на одну-две секунды нагревают до температуры 135–150 °C и сразу же охлаждают до 4–5 °C. При этом уничтожается большинство патогенов. Процесс обработки продукта происходит в закрытой системе.

– Чтобы получить ультрапас­теризованное молоко, качество молока должно быть высоким, то есть у него должны быть высокая кислотность и низкая «алкоголька», – объяснила директор молокозавода Инна Пискунова. – Если по алкалоидам превышение, то, соответственно, завод не может работать с таким молочным сырьем.

Переработчики призывают заготовителей молока работать с населением, объяснять новые правила и стандарты. Увы, не все осознают свою ответственность. Кто-то сдает качественное молоко, а у кого-то оно «под градусом». В итоге страдают все. Что делать?

Молокозавод заключает со сдатчиками молока договор, в котором прописываются все требования, в том числе по плотнос­ти продукта, его кис­лотности и термоустойчивости. Влияют на качество молока даже внешний вид коровы (чис­тота), здоровье и период сдачи (молоко не должно попадать на реализацию во время отела).

Проблема сдачи молока кос­нулась не только жителей села Краснознаменное, но и соседей. Заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Талгат Наурызбаев предложил сельчанам проверять качество молока в заводской лаборатории, чтобы скорректировать правила содержания и дойки коров.

#молоко #анализы #сдача #Краснознаменное #алкалоиды

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Запреты vs экономика
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Карьер или парк?
Дави на газ!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]