Статьи У мастеров дело спорится Жубаныш БАЙГУРИНОВ,Актюбинская область

Буквально все члены семьи Жакыбаевых из поселка Шубаркудук Темирского района увлечены национальным прикладным искусством. На этой основе, помимо педагогической деятельности, они успешно ведут семейный бизнес. Нурлан Саулебайевич, Жакыбаев-старший, с 1989 года преподает в школе уроки технологии. В свое время педагог и мастер, обучающий детей тонкостям прикладного искусства, на I Республиканском конкурсе "Шебер" стал победителем в номинации "Асыл ұстаз" и обладателем гранта в сумме 135 тыс. тенге. И это еще не все. В прошлом году по итогам республиканского конкурса "Үздік педагог" глава семейства признан одним из лучших преподавателей страны.

Народным ремеслом Жакыбаев-старший занимается уже два десятка лет и охотно передает тонкости мастерства своим воспитанникам. Работает он заместителем директора по учебной части Шубаркудукской школы-гимназии.



По программе "Дарын" умело сочетает теорию и практику, развивая традиционное казахское прикладное искусство. Не так давно в просторном зале областного научно-практического центра 20-летию творческого пути мастера была посвящена специальная выставка, где были представлены изделия, изготовленные им и его учениками.



– Мир прикладного искусства развивается в самых различных направлениях, поэтому для меня очень важно сохранить традиционный национальный стиль, – говорит Нурлан.



Он увлеченно рассказывает о своем любимом деле и считает, что необходимо как можно больше прививать интерес у молодежи к этому ремеслу. С этой целью в 2006 году в Шубаркудуке он создал свое предприятие – ТОО "Алтынбек". Основное направление товарищества, названного именем его сына, – изготовление различных национальных изделий, работа с металлом. Эти навыки привили детям мастер-отец и рукодельница-мать. Дочь Орынгуль, еще будучи восьмиклассницей, опубликовала в четырех номерах республиканского журнала "Балбұлақ" материал об обработке шкур разных животных. Занимаясь изучением национальной культуры, она выиграла грант, отучилась в КазНУ им. Аль-Фараби по специальности "культуроведение". Несколько лет назад Орынгуль приняла у отца бразды правления ТОО "Алтынбек". Работает с кожей по традиционной казахской технологии. Изготавливает такие изделия, как торсык, кесекап. Немало поступает заказов на камчу, используемому при обряде «Беташар». При ТОО Орынгуль открыла научный кружок.



В мастерскую Жакыбаевых, которая служит образцом ведения бизнеса, приходит много молодежи. Мастер привлекает к делу и специалистов дизайна.



Супруга Нурлана Гульшара по специальности технолог и также ведет уроки по прикладному искусству. Для реализации госпрограммы "Дарын" Нурлан Жакыбаев создал в 1999 году научное общество учащихся и на его основе руководит пришкольной научной школой "Болашак". Ребята вносят весомый вклад в исследования социально-экономического развития района, природы края и историко-культурных памятников.





