У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы? Парламент 11 сентября 2025 г. 1:20 34 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Обсуждение в Мажилисе Конвенции МОТ о минимальной заработной плате выявило диспропорцию в статистике фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Вопрос рассматривался вчера на очередном пленарном заседании палаты под председательством спикера Ерлана Кошанова. Как сообщила министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова, 329 тыс. граждан Казахстана зарабатывают ежемесячно меньше минимальной заработной платы (МЗП) и получают до 80 тыс. тенге. Однако по сведениям депутата Гульдары Нурумовой, которая опиралась на статистику партии «Amanat», граждан, получающих минимальную заработную плату сегодня – 1,8 млн человек. Минтруда же утверждает, что их меньше – всего миллион. Мажилисвумен недоумевала: почему цифры так не бьются? Глава Минтруда в свою очередь призвала доверять данным министерства, объяснив это тем, что подсчет ведется на основании перечисленных пенсионных взносов, социальных отчислений и взносов в Фонд медицинского страхования. – На сегодня, по данным Минтруда, 1 миллион 109 тысяч человек получают минимальную заработную плату и ниже, из которых 329 тысяч получают зарплату до 80 тысяч тенге, – настаивала министр. Депутаты спорить не стали, однако взяли на карандаш эти 800 тыс. человек, которые то ли получают минимальную зарплату, то ли не получают. Но поинтересовались планами Правительства по вопросу увеличения МЗП, а также о возможности перехода на ее почасовое определение, что весьма актуально, например, для сферы услуг, где люди работают два-три часа в день. Министр напомнила, что в Трудовом кодексе уже предусмотрено право работодателя применять почасовую оплату. – Бюро национальной статистики ведет отдельный расчет и публикует показатели в разрезе отраслей. То есть средняя почасовая оплата у нас есть, – сказала Светлана Жакупова. В целом, пояснила она, Конвенция Международной организации труда за № 131 «Об установлении минимальной заработной платы» соблюдает следующие общие принципы: внедрение системы минимальной заработной платы, участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре МЗП, учет экономических факторов и потребностей работников при определении МЗП и запрет дискриминации в сфере оплаты труда. Она сообщила, что перед принятием решения о ратификации была проведена работа по приведению национального законодательства в соответствие с положениями Конвенции № 131. – В результате в 2024 году утверждена новая методика определения минимальной заработной платы, разработанная с учетом рекомендаций МОТ. Согласно методике, размер МЗП определяется на основе медианной заработной платы и производительности труда. Такой подход позволяет обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью установленного уровня МЗП. Таким образом, действующее законодательство соответствует положениям Конвенции № 131, и ее ратификация станет логическим завершением проведенной работы, – отметила глава Минтруда. Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из РК в Государстве Катар. Как пояснил депутат Асылбек Нуралин, документ обеспечивает создание комплексной и безопасной правовой базы для трудовой миграции наших граждан в Государстве Катар. На заседании глава Мажилиса Ерлан Кошанов призвал коллег скоординировать общие усилия для реализации поставленных Главой государства в Послании задач. – Президент вновь отметил работу депутатского корпуса, поездки в регионы и выразил признательность Парламенту за вклад в масштабные реформы. Он также подчеркнул, что депутаты принимают законы, необходимые обществу. Наша дальнейшая задача – оперативно обеспечить законодательное сопровождение всех инициатив Послания, действуя в тесном взаимодействии с Правительством и гражданским обществом, – подчеркнул Ерлан Кошанов. В связи с этим он остановился на ряде задач. Ерлан Кошанов отметил, что идея всеобщей цифровизации и применения искусственного интеллекта во всех сферах стала стержнем нынешнего Послания. Особая роль здесь должна быть отведена Цифровому кодексу и Закону «Об искусственном интеллекте». В настоящее время в Мажилисе идет работа над ними, и до конца года документы должны быть приняты. Особое внимание следует уделить вопросам кибербезопасности. – Поставлена задача обновить и банковское законодательство, – напомнил спикер. – Действующему закону исполнилось тридцать лет, поэтому он нуждается в обновлении. Кроме того, необходимо сформировать правовую основу для развития города Alatau City, принять до конца года Строительный кодекс. Еще одна важная задача – защита прав отечественных производителей в рамках ЕАЭС. – Нам нужно найти решение посредством законодательных инициатив. При рассмотрении вопросов, касающихся интересов казахстанских производителей, депутаты должны проявлять принципиальность и настойчивость, – подчеркнул Ерлан Кошанов. Глава Мажилиса затронул еще один важный аспект. Сегодня у каждого гражданина есть полноправная возможность свободно и напрямую участвовать в политической жизни страны. Президент предложил формировать будущий однопалатный Парламент по партийному списку. Это позволит еще больше укрепить роль и авторитет политических партий и сформировать Парламент как незыблемый институт власти. – Активные граждане, вступая в партию, соответствующую их позиции и взглядам, смогут прийти в Парламент и участвовать в решении судьбоносных вопросов страны. Подобная система широко распространена в мировой практике. Поэтому я призываю все фракции и депутатов поддержать эту последовательную и прогрессивную реформу, – подвел итог заседания Ерлан Кошанов. #мажилис #заседание