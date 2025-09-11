Вопрос рассматривался вчера на очередном пленарном заседании палаты под председательством спикера Ерлана Кошанова.

Как сообщила министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова, 329 тыс. граждан Казахстана зарабатывают ежемесячно меньше минимальной заработной платы (МЗП) и получают до 80 тыс. тенге. Однако по сведениям депутата Гульдары Нурумовой, которая опиралась на статистику партии «Amanat», граждан, получающих минимальную заработную плату сегодня – 1,8 млн человек. Минтруда же утверждает, что их меньше – всего миллион. Мажилисвумен недоумевала: почему цифры так не бьются? Глава Минтруда в свою очередь призвала доверять данным министерства, объяснив это тем, что подсчет ведется на основании перечисленных пенсионных взносов, социальных отчислений и взносов в Фонд медицинского страхования.

– На сегодня, по данным Минтру­да, 1 миллион 109 тысяч человек получают минимальную заработную плату и ниже, из которых 329 тысяч получают зарплату до 80 тысяч тенге, – настаивала министр.

Депутаты спорить не стали, однако взяли на карандаш эти 800 тыс. человек, которые то ли получают минимальную зарплату, то ли не получают. Но поинтересовались планами Правительства по воп­росу увеличения МЗП, а также о возможности перехода на ее почасовое определение, что весьма актуально, например, для сферы услуг, где люди работают два-три часа в день.

Министр напомнила, что в Трудовом кодексе уже предусмотрено право работодателя применять почасовую оплату.

– Бюро национальной статистики ведет отдельный расчет и публикует показатели в разрезе отраслей. То есть средняя почасовая оплата у нас есть, – сказала Светлана Жакупова.

В целом, пояснила она, Конвенция Международной организации труда за № 131 «Об установлении минимальной заработной платы» соблюдает следующие общие принципы: внедрение системы минимальной заработной платы, участие сторон социального партнерства при установлении и пересмотре МЗП, учет экономических факторов и потребностей работников при определении МЗП и запрет дискриминации в сфере оплаты труда.

Она сообщила, что перед принятием решения о ратификации была проведена работа по приведению национального законодательства в соответствие с положениями Конвенции № 131.

– В результате в 2024 году утверж­дена новая методика определения минимальной заработной платы, разработанная с учетом рекомендаций МОТ. Согласно методике, размер МЗП определяется на основе медианной заработной платы и производительности труда. Такой подход позволяет обеспечить баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью установленного уровня МЗП. Таким образом, действующее законодательство соответствует положениям Конвенции № 131, и ее ратификация станет логическим завершением проведенной работы, – отметила глава Минтруда.

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из РК в Государстве Катар. Как пояснил депутат Асылбек Нуралин, документ обеспечивает создание комплексной и безопас­ной правовой базы для трудовой миграции наших граждан в Государстве Катар.

На заседании глава Мажилиса Ерлан Кошанов призвал коллег скоординировать общие усилия для реализации поставленных Главой государства в Послании задач.

– Президент вновь отметил работу депутатского корпуса, поездки в регионы и выразил признательность Парламенту за вклад в масш­табные реформы. Он также подчеркнул, что депутаты принимают законы, необходимые обществу. Наша дальнейшая задача – оперативно обеспечить законодательное сопровождение всех инициатив Послания, действуя в тесном взаи­модействии с Правительством и гражданским обществом, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В связи с этим он остановился на ряде задач. Ерлан Кошанов отметил, что идея всеобщей цифровизации и применения искусственного интеллекта во всех сферах стала стерж­нем нынешнего Послания. Особая роль здесь должна быть отведена Цифровому кодексу и Закону «Об искусственном интеллекте». В настоящее время в Мажилисе идет работа над ними, и до конца года документы должны быть приняты. Особое внимание следует уделить вопросам кибербезопасности.

– Поставлена задача обновить и банковское законодательство, – напомнил спикер. – Действующему закону исполнилось тридцать лет, поэтому он нуждается в обновлении. Кроме того, необходимо сформировать правовую основу для развития города Alatau City, принять до конца года Строительный кодекс.

Еще одна важная задача – защита прав отечественных производителей в рамках ЕАЭС.

– Нам нужно найти решение посредством законодательных инициатив. При рассмотрении вопросов, касающихся интересов казахстанских производителей, депутаты должны проявлять принципиальность и настойчивость, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Глава Мажилиса затронул еще один важный аспект. Сегодня у каждого гражданина есть полноправная возможность свободно и напрямую участвовать в политической жизни страны. Президент предложил формировать будущий однопалатный Парламент по партийному списку. Это позволит еще больше укрепить роль и авторитет политических партий и сформировать Парламент как незыблемый институт власти.

– Активные граждане, вступая в партию, соответствующую их позиции и взглядам, смогут прийти в Парламент и участвовать в решении судьбоносных вопросов страны. Подобная система широко распространена в мировой практике. Поэтому я призываю все фракции и депутатов поддержать эту последовательную и прогрессивную реформу, – подвел итог заседания Ерлан Кошанов.