"У нас не стоит задача по возбуждению дел в отношении семьи первого президента или кого-то другого" – Генпрокуратура

Проведут ли казахстанские правоохранители проверку капиталов семьи первого президента РК. На этот вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса ответил замгенпрокурора РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: senate.parlam.kz

"У нас не стоит задача по возбуждению каких-либо дел в отношении семьи первого президента или кого-то другого. Мы занимаемся проверкой и возвратом всего незаконно вывезенного капитала из страны", – отметил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Журналисты повторили вопрос, уточнив, что ранее родственники Нурсултана Назарбаева были защищены законом о первом президенте.

"У нас стоит одна задача по возврату незаконного вывезенного капитала в страну. Сейчас Министерство юстиции ведет работу по ревизии и гармонизации законодательства. В Уголовный кодекс соответствующие поправки еще не включены. Минюст проведет анализ, чтобы определить, какие статьи касаются первого президента и его семьи, а какие нет", – сказал замгенпрокурора.

Он пояснил, что процессуально – есть поводы для возбуждения уголовного дела, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом.

"У нас есть органы, которые возбуждают уголовные дела – это Агентство по финансовому мониторингу, Агентство по противодействию коррупции, Министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности. Если они видят достаточные основания, они могут возбудить уголовное дело", – заключил Чиндалиев.