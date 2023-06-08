У нас нет другой планеты

Начавшийся в КазНУ им. аль-Фараби II курс «Экологическая журналистика в рамках Целей устойчивого развития», организованный Министерством информации и общественного развития РК, представительством департамента глобальных коммуникаций ООН, является частью системной работы по повышению профессионального уровня кадрового потенциала отрасли. Представитель МИОР РК Анель Кошкенбаева отметила, что в рамках развития принципа «слышащего государства» важно донесение до населения информации на доступном и понятном языке по ключевым направлениям государственной политики.

– К сожалению, зачастую в СМИ наблюдается неправильная интерпретация профессиональной терминологии либо отсутствие какой-либо аналитики при подаче журналистами материалов в определенных сферах, – подчерк­нула она.

Таким образом, развитие отраслевой журналистики стало основным из направлений дея­тельности министерства. Уже более 4 500 журналистов прошли обучающие курсы в медицинской, экологической, религиоз­ной, межэтнической, правовой, финансово-экономической и IТ-сферах. Запущены новые образовательные программы «Журналистика, аналитика и расследования» для бакалавриата, «Экологическая журналистика» для магистратуры, мультимедийная образовательно-информационная платформа, на которой размещено десять бесплатных онлайн-курсов.

Представитель департамента глобальных коммуникаций ООН РК Властимил Самек напомнил, что 5 июня отмечался Всемирный день защиты окружающей среды.

– Сегодня очень важно, как общество на всех уровнях получает информацию о сохранении и защите окружающей среды, что устойчивость нашего развития зависит от отношения к вопросу экологии, так как у нас нет запасной планеты. Ежедневное поведение каждого человека, корпорации, государства влияет на экологию в целом и несет ответственность за будущее поколение, – отметил спикер.

Говоря о роли СМИ в освещении экологических вопросов, эколог-эксперт, кандидат гео­графических наук Айжан Скакова обратила внимание на ряд аспектов. По ее словам, в обществе ощущается востребованность материалов об экологических проблемах. Режиссер, продюсер, специалист кафедры печатных и электронных СМИ факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби Алан Бондарев считает, что в в освещении экологических проблем важно умение переработать информацию, полученную в работе с учеными, экспертами в сфере экологии, и донести ее до широких масс и в полной мере владеть цифровыми технологиями. Одним словом, современный журналист должен уметь добывать информацию, обрабатывать ее и доносить до широких масс.