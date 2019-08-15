У нас особое внимание уделяется паралимпийскому спорту – Райымкулова

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова отметила, что в Казахстане особое внимание уделяется паралимпийскому спорту, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"У нас особое внимание уделяется паралимпийскому спорту. Как уже говорила, что по закону у нас люди с первой степенью инвалидности могут посещать спорткомплексы бесплатно. У нас в Нур-Султане открыт мирового уровня паралимпийский дворец. Конечно, мы ответственно за паралимпийский спорт",- сказала Райымкулова.
В ведомстве ведут статистику людей с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом. Глава МКС отметила, что разработана программа по доступности и участию в спортивных соревнованиях данной категории лиц.
Кроме того, министр отметила мужество казахстанского Вуйчича по имени Али. Райымкулова пообещала поддерживать мальчика в будущем.
"Думаю, весь Казахстан с гордостью смотрит на этого мальчика Али, который показывает пример стойкости, жизнелюбия. На самом деле, мы как общество, с особой благодарностью относимся к людям, которые поддерживают людей, как Али. На самом деле с Али я лично еще не встречалась, но у меня в планах. Я знаю, что до этого он был в Стамбуле, выходил на поле к "Ливерпулю". Наш маленький Али может стать таким послом. Он уже сейчас посол наших казахстанцев всему миру. Поэтому мы со своей стороны как уполномоченный орган будем его поддерживать", - заключила министр..