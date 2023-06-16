У вас будет ребенок

А ведь гинекология – далеко не просто отрасль медицины, изучающая заболевания женской репродуктивной системы, это настоящее искусство, синтезирующее медицину и психологию, физическое и духовное. Зачастую хорошие гинекологи дарят женщине веру в ее завтра, могут буквально предсказывать ее дальнейшую жизнь, основываясь на врачебном мониторинге, могут подарить ей радость материнства. Одним из лучших и высокопрофессиональных женских докторов в Алматы является врач – акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог, первый репродуктолог Республики Казах­стан, автор первого «ребенка из пробирки» в Казахстане Татьяна Копылова.

После окончания в 1983 году Алматинского государственного медицинского института док­тор Копылова начала работать в родильном доме № 5, а затем в Городском центре репродукции человека, где получила предложение начать работать в новом для Казахстана направлении – экстракорпоральном оплодотворении. Приняв предложение с энтузиазмом, специалист прошла обучение в Центре ЭКО профессора Валерия Здановского, затем в Российском центре охраны здоровья матери и ребенка – РАМН.

В октябре 1995 года в тандеме с эмбриологом Салтанат Байкошкаровой впервые в Казахстане она смогла успешно осуществить первые программы экстракорпорального оплодотворения. Уже на первом месяце работы доктора получили успешный результат – беременность пациентки, которая благополучно завершилась рождением первого «ребенка из пробирки» в нашей стране.

Татьяна Копылова была награждена нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау iсiнiн үздiгi», является обладателем высшей награды Республиканского общественного объединения «Национальная медицинская ассоциация» – нагрудного знака «Алтын дәрігер».

В этом году Татьяна Павловна отмечает 40-летие своей важной и благородной деятельности. За это время она смогла помочь сот­ням женщин обрести здоровье. Многие выходили из ее кабинета окрыленными, становясь в последующие годы не только счастливыми женами, мамами, но и успешными бизнесвумен, специалистами в своей сфере деятельности. Ведь хорошее, крепкое здоровье всегда влияет на психологический настрой человека, дарит ему уверенность в себе, позволяет сосредоточиться на профессии, вносить вклад в развитие страны в том числе.

Сегодня врач, имея огромный опыт в сфере репродуктологии, оказывает гинекологическую помощь женщинам самых разных возрастов. Наравне с зарекомендовавшими методиками лечения Татьяна Копылова вводит в практику передовые, инновационные способы диагностики и консервативного лечения своих пациенток. Имея за плечами огромный багаж теоретических и практических знаний, она становится участником различных международных конференций, семинаров, мастер-классов, на которых знакомится с самой свежей и актуальной информацией в области лечения и профилактики гинекологических заболеваний.

Врач выстраивает свой рабочий график так, чтобы быть максимально полезной для каж­дой обратившейся к ней женщины. Она уже давно использует в своей работе цифровой формат ведения пациенток, что позволяет систематизировать историю лечения каждой, наглядно представлять курсы лечения, видеть результаты анализов, полученных в разное время. Меж тем она хорошо помнит каждую пациентку и может рассказать о ее проблемах и хронических заболеваниях без включения своего рабочего компьютера, притом что плановые приемы пациенток проходят один раз в полгода или год.

– Татьяна Павловна – врач от Бога, – делится одна из пациенток доктора Копыловой. – Я не перестаю ее благодарить за искренность в отношениях с пациентами и ответственность в работе. В наше время это очень ценно.

Врач в своем деле следует исключительно принципам доказательной медицины, но при этом иногда обращается к китайскому эмпирическому календарю, который, по ее мнению, позволяет предположить пол ребенка на момент зачатия.

– По моим наблюдениям, этот календарь чаще всего имеет реальные совпадения, – делится Татьяна Павловна. – Я на протяжении нескольких лет вела журнал, в котором прогнозировала пол, а потом просила женщин сообщить мне, кто у них в итоге родился. По этой китайской эмпирической таблице у меня было 96% совпадений.

По словам специалиста, за пос­ледние несколько лет медицина в области репродуктологии сделала большой шаг вперед, тем не менее «золотым возрас­том» для беременности и родов до сих пор является категория «20 плюс».

– Как бы медицина ни продвинулась вперед, выше головы природы никто прыгнуть не сможет. У женщин за 35 и у мужчин за 40 лет отмечается старение половых клеток. Сейчас, быть может, созданы лучшие условия для выхаживания новорожденных, чем они были лет 20–30 назад, имеются хорошее оборудование, препараты. При этом экология стала хуже, мы употребляем много химии с едой, поглощаем консерванты, они же антибиотики, находящиеся в обычной и привычной для нас пище. Все в природе не ново, и поэтому мы должны помнить о том, что всему должно быть свое время, – говорит врач.

Предупреждая женщин о рис­ках поздних родов, Татьяна Копылова при этом не перестает оставаться специалистом, который способен работать с разными пациентками и добивается объективно успешных результатов от назначенного лечения. Многие ходят к ней годами, да что уж там – десятилетиями, и делятся позитивными историями:

– Впервые я попала к Татьяне Павловне в 2007 году, – говорит одна из пациенток доктора. – Через несколько лет передо мной встала дилемма – рожать второго ребенка или нет. Возраст был уже не такой уж и молодой, да и здоровье в целом не радовало. После осмотра у доктора Копыловой, сдачи анализов врач заверила меня в том, что в потенциальных родах рисков и угроз не видит. И я решилась. Сегодня у меня двое прекрасных детей. Спасибо доктору за ее профессио­нализм и мою семью, которая стала больше и еще счастливее!

Для многих доктор Копылова становится своим человеком, который сможет выслушать личные истории, понять и дать дельный совет, не обнадежить, а заложить основу для стойкой веры в выздоровление, в достижение необходимого результата. Человеческий организм – сложнейшая материя, и это очень хорошо знает Татьяна Павловна. Помогая пациентам в области репродуктологии, она «подсвечивает» проблемные вопросы, связанные с эндокринологией, кардиологией, дерматологией. Она лечит комплексно.

– За 40 лет присутствия в своей профессии, работе, я ее не разлюбила. Всегда молодым докторам говорю: никогда не предавайте свою профессию, и она никогда не предаст вас. Это мое главное правило в жизни, и я счастлива, что имею такую профессию, что Бог показал мне путь, по которому я должна идти. За это я всегда благодарю Вселенную, Всевышнего и всех тех людей, которые меня окружали, помогали, были для меня учителями, примером, а таких было много, – сказала Татьяна Павловна.

Редакция «Казахстанской правды» в преддверии Дня медицинского работника желает Татьяне Копыловой крепчайшего здоровья, процветания и дальнейших успехов в ее благородном деле!