собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

16-летняя девушка, обвиняемая в убийстве 3-летнего ребенка и покушении на убийство 5-летней девочки, избежала наказания и отправлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного суда по уголовным делам Туркестанской области

В июне 2023 года в селе Сиргели Сарыагашского района в туалете соседнего дома обнаружили тело трехлетней девочки. Спустя месяц похожее нападение произошло на пятилетнего ребенка. Девочка выжила. В ходе расследования под подозрение попала несовершеннолетняя, проживающая в населенном пункте.

Следствие назначило две судебно-психиатрические экспертизы и по результатам каждой из них вынесено заключение о том, что подозреваемая страдает серьезным психическим расстройством.

На основании судебно-психиатрической экспертизы девушка признана невменяемой. Она освобождена от уголовной ответственности. В отношении нее назначено принудительное лечение в специализированном стационаре с интенсивным наблюдением.