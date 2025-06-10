Убившая ребенка девушка признана невменяемой в Туркестанской области

Суд
52
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Две судебно-психиатрические экспертизы заключили, что подозреваемая страдает серьезным психическим расстройством

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

16-летняя девушка, обвиняемая в убийстве 3-летнего ребенка и покушении на убийство 5-летней девочки, избежала наказания и отправлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного суда по уголовным делам Туркестанской области

В июне 2023 года в селе Сиргели Сарыагашского района в туалете соседнего дома обнаружили тело трехлетней девочки. Спустя месяц похожее нападение произошло на пятилетнего ребенка. Девочка выжила. В ходе расследования под подозрение попала  несовершеннолетняя, проживающая в населенном пункте.

Следствие назначило две судебно-психиатрические экспертизы и по результатам каждой из них вынесено заключение о том, что подозреваемая страдает серьезным психическим расстройством.

На основании судебно-психиатрической экспертизы девушка признана невменяемой. Она освобождена от уголовной ответственности. В отношении нее назначено принудительное лечение в специализированном стационаре с интенсивным наблюдением.

«Согласно заключению комплексной экспертизы, у девушки диагностировано острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. На момент происшествий она находилась в состоянии, при котором не могла осознавать характер своих действий и не была способна участвовать в следственных действиях», - почеркнули в пресс-службе Туркестанского областного суда.

 

 

#суд #лечение #убийство

Популярное

Все
Восточный путь Турсуна Султанова
Доверчивых граждан заманивают невесть откуда взявшимися посылками
Волшебный голос Санат
Работа усилена, но проблема остается
Поставили на счетчик
Керлингисты испытали столичный лед
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Добро, жизнелюбие и традиции
Парк обрел дурную славу
Человек, который шел вверх
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Александр Бойко: «Музыка продлевает жизнь»
Взорвался газ
Спасатели заселяют капсульные дома
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможности Казахстана
Новая архитектура поддержки малого бизнеса
ДТП с длинномером
Чайка на мусорной сцене
Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
Кем быть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Дело Шерзата: когда суд огласит приговор
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Здесь началась дорога в космос
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Дело Шерзата: как обеспечивалась трансляция суда в Талдыкор…
Расхитителей «противопаводковых» денег осудили в Акмолинско…
Обвиняемым по делу об убийстве Шерзата Болата вынесли приго…
Суд отказал Бишимбаеву в удовлетворении иска о снижении али…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]