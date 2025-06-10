Две судебно-психиатрические экспертизы заключили, что подозреваемая страдает серьезным психическим расстройством
16-летняя девушка, обвиняемая в убийстве 3-летнего ребенка и покушении на убийство 5-летней девочки, избежала наказания и отправлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного суда по уголовным делам Туркестанской области
В июне 2023 года в селе Сиргели Сарыагашского района в туалете соседнего дома обнаружили тело трехлетней девочки. Спустя месяц похожее нападение произошло на пятилетнего ребенка. Девочка выжила. В ходе расследования под подозрение попала несовершеннолетняя, проживающая в населенном пункте.
Следствие назначило две судебно-психиатрические экспертизы и по результатам каждой из них вынесено заключение о том, что подозреваемая страдает серьезным психическим расстройством.
На основании судебно-психиатрической экспертизы девушка признана невменяемой. Она освобождена от уголовной ответственности. В отношении нее назначено принудительное лечение в специализированном стационаре с интенсивным наблюдением.
«Согласно заключению комплексной экспертизы, у девушки диагностировано острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. На момент происшествий она находилась в состоянии, при котором не могла осознавать характер своих действий и не была способна участвовать в следственных действиях», - почеркнули в пресс-службе Туркестанского областного суда.